A Roma, il miglioramento della qualità della vita parte dalle quattro mura di casa

Se c’è una cosa che lockdown e quarantene forzate ci hanno insegnato, negli ultimi due anni, è che una delle cose più importanti è riuscire a stare bene a casa propria.

E non parliamo solo di trovarcisi a proprio agio, ma di ottenerne letteralmente dei benefici a livello fisico. In una grande città come Roma, la qualità della vita è, infatti, un fattore da non sottovalutare, tanto che anche il settore immobiliare si sta orientando verso il cosiddetto Eco-Living, un modo più sostenibile di progettare e vivere la casa.

Domus Ostiense: costruire e vivere secondo principi sostenibili

Il progetto Domus Ostiense, della società CAM SpA, si propone proprio questo obiettivo: realizzare tre complessi abitativi di prestigio, caratterizzati da ambienti versatili e accoglienti con ampi terrazzi destinati al relax. Configurazioni ideali, insomma, per soddisfare una clientela esigente.

Parliamo di appartamenti in cui non si è lesinato nella dotazione di piccoli e grandi accorgimenti tecnologici e architettonici che, tra le altre cose, sono in grado di migliorare i consumi energetici, il benessere acustico, la dispersione termica, il risparmio idrico, nonché di abbattere le polveri sottili.

Dotazioni e servizi di Domus Ostiense: vivere e godersi la propria casa

Entrando più nello specifico, tutti gli appartamenti del progetto Domus Ostiense sono costruiti sul concetto di sostenibilità umana, oltre che energetica e ingegneristica, offrendo così una dotazione di finiture di alta qualità quali:

Sistema regolabile di ventilazione, per assicurare il ricambio d’aria anche con gli infissi chiusi e in grado di limitare la dispersione termica con l’abbattimento delle polveri sottili e dei pollini;

Impianto centralizzato con filtri anti-calcare e anti-batterici, per la decalcificazione dell’acqua calda.

Erogatori con misceltori aria-acqua ideali per risparmiare, ottimizzando le risorse idriche di uso domestico.

Impianti di riscaldamento e di raffrescamento alimentati da pompe di calore centralizzate.

Particolare esecuzione delle facciate e delle partizioni interne verticali e orizzontali, per un migliore benessere acustico all’interno degli edifici;

Fibra ottica presente in ogni stanza di ogni appartamento, terrazzi compresi;

Filtrazione, mineralizzazione e raffrescamento acqua potabile;

Videosorveglianza nelle aree comuni dell’edificio.

A queste utili dotazioni interne, vanno poi aggiunti i molteplici servizi esterni, legati alla facilità di spostamento da e verso Domus Ostiense, tramite i mezzi pubblici (metro Garbatella), o alla presenza di aree verdi, strutture sportive, locali per la ristorazione, teatri, musei e centri per la cultura che rendono la zona non solo vivibile, ma decisamente godibile.

Eco-Living: un’opportunità di riqualificazione del territorio urbano

Domus Ostiense concretizza un moderno lifestyle nell’iconico Rione romano che sta vi-vendo uno sviluppo ed un recupero di grande qualità, unico nella capitale. Il terreno su cui si realizzerà il complesso, infatti, è quello dell’ex area industriale Ostiense-Marconi, dove strutture ormai fatiscenti e dismesse verranno abbattute per far spazio al progetto di Eco-Living.

In tal modo si potrà riqualificare un contesto urbano oggi fortemente degradato, aumentandone il valore e l’appetibilità in ottica di mercato, tanto da poter divenire un nuovo polo residenziale di prestigio.

Investire sul futuro e su una migliore qualità della vita

Acquistare oggi un appartamento in Domus Ostiense, nel cuore della Garbatella Nuova, significa, dunque, fare un vero e proprio investimento sul futuro, non solo in termini economici, ma anche salutistici. E le soluzioni tra cui poter scegliere certo non mancano, essendoci più di 30 tipologie diverse di appartamenti, tutti in Classe energetica A e con dotazioni innovative e rifiniture esclusive.

La commercializzazione degli appartamenti è stata già avviata e una visita al sito web dedicato potrà fornire tutte le informazioni utili necessarie per una scelta più consapevole. E ricordate: la qualità della vostra vita è importante e inizia proprio tra le quattro mura di casa.