Donazione in aferesi: il gesto che può salvare una vita

Il tempo è prezioso. Ci lamentiamo spesso di averne troppo poco, di usarlo male o di non saperlo organizzare a dovere.

Alle volte basterebbe dosarlo per scegliere come impiegarlo e poter decidere di fare un’azione che possa far bene a noi e agli altri.

Come la donazione di plasma e piastrine in aferesi, la modalità che consente di isolare una quantità di emocomponenti tali in grado di salvare fino a tre pazienti pediatrici.

Ci vogliono solo 45 minuti per la donazione in aferesi: per fare un gesto semplice e senza tempo.

L’ADVS, l’Associazione Donatori Volontari Sangue Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma promuove la donazione di sangue, plasma e piastrine sensibilizzando i cittadini sull’importanza di un gesto di grande solidarietà che richiede poco tempo e che è in grado di salvare la vita.