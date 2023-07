Donare il sangue in estate: un gesto altruista prima di partire

Il sangue non va in vacanza, soprattutto in estate.

Con l’arrivo del caldo, dell’afa e delle vacanze ogni anno i mesi estivi devono fare i conti con un’importante diminuzione delle donazioni.

Eppure le emergenze non si riducono, così come gli interventi chirurgici e le persone che necessitano di trasfusioni.

Ecco perché è importante non smettere di donare anche in estate, prendendo le dovute precauzioni e somministrando molti liquidi e sali minerali.

Con un semplice gesto si può fare tanto per sé stessi e per gli altri.

L’ADVS, Associazione Donatori Volontari Sangue Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma sensibilizza i cittadini sull’importanza della donazione come atto di altruismo e cultura civica. Perché donare non comporta rischi e permette di monitorare costantemente il proprio stato di salute: è un gesto altruista che fa bene alla testa e al cuore.