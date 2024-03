Per la Roma un derby con vista Champions

Le ultime settimane dell'AS Roma sono state importanti sotto tanti punti di vista e probabilmente il derby con la Lazio non sarebbe potuto arrivare in un momento migliore. Uno stato di forma che la squadra allenata da Daniele De Rossi ha dimostrato con una serie di risultati positivi, tra campionato ed Europa League, che mancava da tempo. Una ventata di freschezza che fa ben sperare per il prosieguo della stagione.

E adesso, dopo la sosta per gli impegni della Nazionale, la rincorsa al tanto ambito posto nella prossima Champions League riprende con quella che da tutti i tifosi è considerata la partita che vale una stagione, il derby capitolino con la Lazio sinonimo di emozioni forti che vanno oltre il puro significato sportivo.

Il team che gioca di squadra anche fuori dal campo

Un po' come la partnership che lega AS Roma a Q8 – uno dei principali attori internazionali in fatto di carburanti e biocarburanti – sotto l'egida dello spirito di squadra tipico del calcio. Un sodalizio tra due importanti realtà, mosse dalla volontà di promuovere un nuovo modo di muoversi, più sostenibile per un futuro migliore.

Sappiamo bene quanto il gioco di squadra sia fondamentale per il raggiungimento di obiettivi comuni e quanto, in questo senso, la condivisione di valori possa essere un rilevante punto di partenza per creare qualcosa di innovativo e duraturo.

C'è tutto questo e molto altro nell'importante accordo che lega i giallorossi a Q8.

In qualità di partner ufficiale dell'AS Roma, Q8 riscalda il centro sportivo ufficiale della squadra giallorossa, Trigoria, con Q8 HVO+.



Si tratta di un innovativo biocarburante che favorisce la riduzione delle emissioni di CO2 con una percentuale pari a circa il 90% in meno nell'intero ciclo di vita rispetto ai carburanti tradizionali.

A Trigoria, Q8 HVO+ è utilizzato per il riscaldamento e per l'acqua calda.

Ma non è tutto, AS Roma, infatti, rifornirà anche il pullman giallorosso con Q8 HVO+.

Una collaborazione che non si esaurisce qui, Q8 infatti sarà presente sui led dello Stadio Olimpico nel corso delle gare interne dei giallorossi e realizzerà insieme ad AS Roma una serie di iniziative che coinvolgeranno l'intero territorio romano all'insegna del rispetto dell'ambiente per il benessere di chi lo vive.

Una visione condivisa per raggiungere obiettivi comuni

Mobilità sostenibile per un futuro migliore: è questa la visione comune di AS Roma e Q8, un grande obiettivo da perseguire a piccoli passi con azioni significative che possano avvicinarci con costanza al raggiungimento di risultati sempre più grandi. Il tutto all'insegna di quel gioco di squadra tanto caro agli appassionati dello sport più amato al mondo diventato il leitmotiv di una partnership da Serie A.