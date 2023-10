Maker Faire Roma 2023: dove l’innovazione si fa strada

Se provate a digitare la parola smartness su un qualunque traduttore online, il primo risultato in italiano è “intelligenza”.

Ed è proprio su tale concetto che si basa buona parte della tecnologia attuale e del futuro. Parliamo di un’intelligenza che riguarda la capacità di ideare soluzioni semplici e funzionali e, per questo, intelligenti.

Nel mondo del futuro questa sarà la cifra distintiva dell’innovazione. L’intelligenza intesa come qualcosa di essenziale, ma in grado di rispondere al meglio alle esigenze delle persone.

A Roma, tre giorni dedicati all’innovazione

E per chi parteciperà al Maker Faire di Roma nelle giornate del 20, 21 e 22 ottobre, questo concetto si trasformerà in realtà.

La kermesse, infatti, permetterà di popolare l’area espositiva di elementi tecnologici che costituiscono le chiavi per il futuro: robotica, AI, economia circolare, agritech, Internet of Things, e-sports, big data, metaverso, realtà aumentata.

E non è un caso che, all’interno dello spazio espositivo, ci sarà uno stand di circa 100 mq dedicato all’automotive, perché molte di queste tematiche stanno contribuendo a cambiare il modo di progettare le auto di oggi e di domani.

DACIA Extreme Tour: la terza e ultima tappa al Maker Faire di Roma

A rappresentare la categoria, in veste di Official Car dell’evento, è DACIA, che coglie l’occasione per concludere il suo DACIA Extreme Tour. Gli ospiti potranno provare tutte le vetture della gamma DACIA, grazie ai test drive in programma.

Questa di Roma sarà, infatti, la terza e ultima tappa, con cui si chiuderà il tour estivo che ha visto il brand presente ad altri grandi eventi legati al fitness, a Rimini, e al food, a Napoli.

E siamo certi che DACIA non potrà che spiccare al Maker Faire di Roma, in quanto perfetta rappresentazione dei valori di semplicità funzionale e smartness, che oggi sono tanto apprezzati da un pubblico sempre più attento allo stile e alla concretezza della propria vettura, ma anche al rispetto dell’ambiente.

La smartness di DACIA vi sorprenderà

In DACIA, tutto questo, si declina magistralmente nel design, nella sostenibilità e nell’allestimento. Il brand, sui nuovi modelli, offre soluzioni studiate nei minimi dettagli, pratiche e con un’eccellente value for money.

Due esempi di questa “smartness” di DACIA li possiamo già trovare nei modelli presenti sul mercato:

Le barre da tetto modulabili , ad esempio, sono una vera e propria innovazione smart, grazie alla quale si possono spostare i punti di ancoraggio per invertire l’orientamento delle stesse sul tetto, da longitudinali a trasversali e viceversa: questo permette di evitare di dover acquistare un portapacchi in più per fissare il box da tetto, la bicicletta o gli sci.

da tetto , ad esempio, sono una vera e propria innovazione smart, grazie alla quale si possono spostare i punti di ancoraggio per invertire l’orientamento delle stesse sul tetto, da longitudinali a trasversali e viceversa: questo permette di evitare di dover acquistare un portapacchi in più per fissare il box da tetto, la bicicletta o gli sci. Ma poi anche il Media Control, soluzione utilissima che trasferisce direttamente lo smartphone nel display di infotainment e navigazione dell’auto.

Altre soluzioni innovative, invece, saranno presto implementate sui modelli DACIA di prossima uscita:

“ YouClip ”, che si pone come soluzione facile e intelligente, utile per fissare un’ampia gamma di accessori (ganci, torcia, porta-bevande) in vari punti dell’abitacolo.

”, che si pone come soluzione facile e intelligente, utile per fissare un’ampia gamma di accessori (ganci, torcia, porta-bevande) in vari punti dell’abitacolo. Starkle, il materiale innovativo per le parti esterne, costituito da plastica riciclata e caratterizzata da un particolare effetto materico.

Queste sono solo alcune delle tante soluzioni originali, pratiche e funzionali presenti nel concept car Manifesto, vero e proprio laboratorio di progettazione di DACIA, che ha consentito al brand di riunire, in un unico modello concettuale, tutte le novità di sviluppo, alcune delle quali, come detto, disponibili sulle auto di prossimo debutto sul mercato.

Altre, invece, come il singolo faro estraibile o le sellerie, che diventano comodi sacchi a pelo, per concretizzarsi sui modelli di serie, dovranno superare la prova del tempo e di un pubblico che ne decreterà l'effettiva utilità ed efficacia.

Il futuro di DACIA è essenziale e sostenibile

Questo per non dimenticare che essenzialità, nel caso di DACIA, fa rima anche con sostenibilità. L’obiettivo, infatti, è quello di progettare automobili più leggere, meno inquinanti e composte da una sempre più alta percentuale di materiali riciclati.

DACIA proporrà soluzioni ad hoc già con la prossima generazione di Duster che introdurrà il già citato materiale Starkle come elemento distintivo pensato per la sostenibilità.

DACIA chiude quindi il suo Extreme Tour all’insegna dell’innovazione e di novità che se non già disponibili, arriveranno presto in gamma: è vero, questo viaggio estivo sta per terminare, ma DACIA è pronta a percorrere nuove strade, a raccontare nuove storie che parlano di tecnologia, di concretezza e funzionalità, offrendo sempre il miglior value for money.

DACIA non smette mai di sorprendervi!