Il benessere del corpo passa anche dalla prevenzione

Il tema del benessere è vasto ed ha grande rilevanza nel grado di qualità della vita che una persona può raggiungere.

Quando si è in buona salute, infatti, è possibile godere appieno di ciò che la quotidianità ha da offrire, inoltre risulta più semplice affrontare le sfide che si pongono sul proprio percorso.

Semplificando il concetto, trovarsi in un completo stato di benessere significa raggiungere l’equilibrio tra la condizione mentale e fisica.

Per quanto riguarda il primo aspetto è fondamentale prendere del tempo per sé stessi, evitando i picchi di stress; in questi casi può essere utile svolgere qualche attività piacevole e rilassante (anche leggere un libro è una valida opzione) o dedicarsi alla meditazione.



Occuparsi della componente fisica, invece, significa adottare alcune buone, semplici abitudini, come cercare di seguire una dieta equilibrata, evitare (o limitare) fumo e consumo di alcolici, svolgere una leggera attività fisica in maniera costante e riposare adeguatamente.

Inoltre, è importante effettuare check-up periodici, per monitorare la propria condizione di salute.

Si tratta di semplici accorgimenti che, però, migliorano notevolmente la qualità della vita.

Nel percorso verso il raggiungimento (e il mantenimento) del benessere ci si può avvalere del supporto del Centro Medico Cartesio, una struttura sanitaria all’avanguardia, che focalizza la sua attenzione sul paziente e sul relativo benessere.

Obiettivo benessere: prevenzione, fisioterapia e molto altro

Il Centro Medico Cartesio è consapevole dell’importanza di sottoporsi, periodicamente, a controlli medici, utili per valutare la personale condizione di salute e, eventualmente, prevenire l’insorgenza di patologie.

Per questo, dispone di programmi di prevenzione dedicati a persone di tutte le età.

Inoltre, il centro è un punto di riferimento per quanto riguarda la Fisioterapia: offre, infatti, tutte le soluzioni necessarie per riguadagnare una condizione di salute ottimale.



Per un recupero efficace, i medici si servono sia di terapie manuali (che trattano le patologie muscolo scheletriche e neurologiche attraverso l’uso delle mani) che di terapie strumentali (che prevedono l’impiego di apparecchiature elettromedicali a scopo terapeutico, utili per ridurre dolore e gonfiore, per la tonificazione muscolare e preziose per gli effetti antinfiammatori).

Vengono, anche, studiati percorsi su misura che comprendono Osteopatia, Terapia Posturale e Riabilitazione.

Attenzione alla persona, per mantenersi in buona salute

Il Centro Medico Cartesio persegue un obiettivo ben preciso: offrire un servizio completo e personalizzato, in grado di soddisfare le esigenze di chiunque.

Grazie alla costante attenzione rivolta alla persona, al supporto garantito alle diverse fasce d’età e alle problematiche di salute differenti, il centro si impegna per diventare un punto di riferimento per la salute e il benessere.

Per mantenere l’eccellenza dei servizi proposti, Il Centro Medico Cartesio dispone di un’équipe di professionisti altamente qualificati, che opera utilizzando tecnologie diagnostiche e apparecchiature medicali di ultima generazione.

Questo garantisce, ai pazienti, di essere ricevuti in un ambiente accogliente e all’avanguardia dove, con professionalità e in tempi brevi, si può essere supportati in diversi ambiti; la struttura, infatti, si occupa di diverse branche della medicina e fisioterapia, quali: Cardiologia, Oculistica, Otorinolaringoiatria, Odontoiatria, Dermatologia, Medicina Estetica, Indagini Ecografiche, Endocrinologia, Ginecologia, Urologia/Andrologia, Allergologia, Ortopedia, Fisioterapia, Osteopatia e Nutrizione.



Prendersi cura della propria salute è una priorità e il Centro Medico Cartesio è un valido alleato nel percorso verso il raggiungimento del benessere.

