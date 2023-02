L'evoluzione della cucina moderna, unione tra tradizione e contemporaneità

La scelta di prodotti locali, stagionali e salutari, è diventata una vera e propria moda nel mondo della cucina e della ristorazione, che sta prendendo sempre più piede sia in Italia che all'estero. Questa tendenza è guidata da una crescente consapevolezza delle persone riguardo all'importanza di un'alimentazione sana e sostenibile, che va incontro alla tutela dell'ambiente e, al contempo, soddisfa le esigenze di una società che vuole mangiare in modo salutare.

Il focus sui prodotti locali e stagionali, inoltre, garantisce la freschezza e la qualità degli alimenti, oltre che la loro stagionalità e il loro legame con la tradizione culinaria del luogo.

Al contempo, la ristorazione sta sperimentando nuovi sapori e ricette, creando un equilibrio perfetto tra la tradizione e la sperimentazione, offrendo ai clienti piatti prelibati e stuzzicanti, ma sempre legati ad un'alimentazione salutare.

In sintesi, la tendenza verso prodotti locali, stagionali e legati ad un'alimentazione sana è un segnale della crescente attenzione delle persone verso uno stile di vita più consapevole e sostenibile, e rappresenta un importante passo verso un futuro più equilibrato e salutare.

Una cucina moderna, dai forti legami con la tradizione

Casa Cantagallo è il nuovo ristorante che aprirà il 23 febbraio situato in zona Montesacro a Roma, che rende omaggio alla cucina tradizionale rivisitata in chiave contemporanea, vedendo come co-protagonisti piatti sia di pesce che vegetariani. L'atmosfera del ristorante ricorda quella del raffinato salotto della nonna, ma con una cucina che mette in risalto la tradizionale con un tocco contemporaneo. Casa Cantagallo è un locale piccolo e intimo, con 40 posti a sedere e qualcuno in più nel dehor, caratterizzato da porcellane antiche per i piatti da portata, cementine tradizionali con disegni verde oliva, carta da parati anni '60, lampadari di cristallo, sedie imbottite in velluto, tavoli in legno e una boiserie color greige.

La filosofia alla base del ristorante è quella di offrire un ristorante dall'aspetto vintage con una cucina che renda contemporanei i sapori della tradizione.

È un luogo che evoca ricordi comuni a chi è cresciuto con la nonna e riesce a creare un ponte immaginario tra la cucina tradizionale e le innovative tecniche culinarie che hanno caratterizzato gli ultimi anni.

Il menu è composto principalmente da piatti di pesce fresco, con incluso un'ampia selezione di opzioni vegetariane.

La cucina del ristorante è sana e sostenibile, con prodotti stagionali e genuini che non solo promuovono la salute ma riducono anche le emissioni di gas serra, inoltre il locale ha il divieto totale di utilizzare qualsiasi tipo di materiale plastico.





Qualità e unicità, i principali marchi di fabbrica

Un'esperienza unica e di qualità: è la missione che si propongono di offrire Giancarlo e Alessandro Cantagallo ai propri clienti.

Il nuovo menù creato da Alessandro insieme al giovane Chef Federico D'Alessandro, che vanta già a soli 25 anni esperienze con grandi nomi della gastronomia come Alessandro Narducci di Acquolina a Taste 2016 e lo chef Burgarella della Locanda Marchesani presente nella Guida Michelin, è una vera e propria celebrazione della cucina italiana a base di pesce.

Il menù omaggia le diverse regioni del nostro Paese con un tocco di modernità che lo rende un'esperienza gastronomica unica.

Oltre ai piatti del giorno, che variano in base alle freschezza del pescato, il menù propone una vasta selezione di piatti vegetariani e di primi piatti dalla grande personalità, come la vellutata ai tre cavolfiori, la Pasta “rotta” ceci e vongole, il Baccalà alla puttanesca, le Orecchiette con ‘nduja e scarola, Calamari e vellutati di radici, la Rana pescatrice alla cacciatora e il Tonno cotto alla brace con varie consistenze di carote.

Per concludere il pasto, non si può non assaggiare i deliziosi dessert, tra cui la famosa Tartelletta ispirata alla torta della nonna. L'intero menù è stato curato con grande attenzione nella scelta dei produttori, dando grande valore alla qualità assoluta e alla provenienza dei prodotti, anche del territorio laziale.

Inoltre, la cantina offre oltre 40 etichette di vini, tra cui l'intera linea di bollicine italiane Ferrari.

Un altro elemento da non sottovalutare è il caffè, proveniente da una micro-torrefazione di quartiere, che rappresenta un imperdibile fine pasto per i romani. Insomma, il menù di Alessandro e Federico rappresenta un'esperienza gastronomica completa, con piatti prelibati, selezioni di vini raffinate e un'attenzione particolare alla qualità dei prodotti.



Per apprezzare la proposta Cantagallo e godere di questa novità del panorama culinario romano non resta che recarsi di persona in Via Gargano, 28 a Roma oppure visitare il sito internet per scoprirne il menù in anteprima e prenotare il proprio tavolo.