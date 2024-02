L’importanza dell’inglese, una lingua che apre molte porte

Nella realtà di oggi sembra che il mondo sia diventato più piccolo, grazie alla sempre maggiore interconnessione tra persone provenienti dai vari angoli del Globo. Ciò rappresenta una bella opportunità di espandere i propri orizzonti, relazionandosi più facilmente con culture diverse, ma è necessario poter comunicare efficacemente. Ecco perché la conoscenza della lingua inglese è diventata una competenza sempre più importante, tanto rilevante da riuscire a cambiare la vita di chi la padroneggia. Comunicare e comprendere l’inglese, infatti, consente di osservare la realtà circostante da un diverso punto di vista, aprendo numerose porte in svariati ambiti, come quello professionale, accademico, sociale e culturale e rappresentando, di fatto, un investimento per il proprio futuro.

A livello personale, la conoscenza di questa lingua consente di avere accesso a svariate forme d’arte e di intrattenimento, come libri, serie tv e film, senza dover aspettare la loro traduzione e, comunque, potendone fruire in prima persona, apprezzandone le sfaccettature.Inoltre, nell'era digitale, l'inglese è diventato la lingua predominante. La stragrande maggioranza dei contenuti online è in inglese, inclusi siti web, blog, social media e risorse educative.

Chiunque voglia accedere a queste fonti di conoscenza e comunicare con persone di diverse culture e nazionalità deve, quindi, essere in grado di comprendere e utilizzare tale idioma in maniera efficace.

In ambito formativo, poi, rappresenta una preziosa chiave per aprire le porte a corsi e programmi offerti dai territori anglofoni, migliorando le prospettive accademiche degli studenti, ma non solo: l’inglese amplia anche le opportunità di carriera dopo la laurea.

In generale, infatti, chi parla fluentemente inglese ha accesso ad una più vasta gamma di occupazioni. Alla luce di ciò, è evidente quanto si tratti di una risorsa davvero preziosa e irrinunciabile.



Dunque, non rimane che approcciarsi a questa affascinante lingua e approfondirne la conoscenza; che lo si faccia da principianti o che si desideri migliorare l’abilità pregressa, per cultura personale o per lavoro, è importante scegliere una soluzione flessibile, che possa soddisfare le proprie esigenze.

Burlington English Italia dispone di una vasta gamma di corsi di inglese online, adatti a supportare il miglioramento della lingua a qualsiasi livello ci si trovi. La scuola, che fa parte del Gruppo Burlington English, è leader nella formazione linguistica ed è presente, in maniera fisica e virtuale, in oltre 30 paesi nel mondo.

Nel corso dei suoi 40 anni di attività, la scuola ha formato decine di migliaia di corsisti, avvalendosi di un metodo innovativo, in grado di offrire un percorso di apprendimento efficace.

La giusta spinta per imparare l’inglese: promozioni e novità

Così come la lingua non è qualcosa di statico, ma cambia e si evolve, così Burlington English opera, costantemente, per ampliare e migliorare la propria offerta, così da poter offrire, agli studenti, la miglior esperienza possibile.



Per questo, è stato ideato lo Speaking Course, il corso di inglese online con docenti madrelingua che, fino al 27 febbraio 2024, sarà acquistabile con il 40% di sconto.

Si tratta di un percorso rivolto a chi vuole diventare fluente nell’inglese, sentendosi sicuro di parlare ed esprimersi senza paure e imbarazzi. E’ la soluzione ideare per imparare l’inglese generalista o specialistico, che prevede l’utilizzo di diverse tipologie di lezioni e di strumenti per sviluppare le varie attività.

Il corso di inglese è online, è strutturato sulla base delle esigenze di ogni corsista: non ci sono classi fisse e non ci sono lezioni pre-registrate ma si svolgono live, nei giorni e negli orari più comodi, dalle 9:00 alle 21:00.

Il percorso formativo permette, anche, di prepararsi per superare gli esami di certificazione di lingua inglese.

Inoltre, c’è un’interessante novità: a partire da febbraio 2024, infatti, è stata aggiunta la possibilità di scegliere di seguire le lezioni individuali.

Il corso one to one prevede:

- 24 lezioni individuali, da 50 minuti ciascuna, con docenti madrelingua

- piattaforma completa di general english

- topic di professional english per tutte le professioni

- esame di certificazione VTest incluso

Il corso permette di imparare a distanza esattamente come si farebbe in classe, con il supporto di un docente madrelingua inglese presente in tempo reale. E di avere al proprio fianco non un singolo docente ma una vera scuola di inglese, con professionisti pronti a supportare il corsista in ogni necessità per garantirgli di raggiungere l’obiettivo linguistico.

Apprendimento rapido e naturale della lingua

Il metodo impiegato da Burlington English si fonda sulla conversazione e l’acquisizione di sicurezza e fluidità linguistica (l’imbarazzo di parlare in inglese è uno degli scogli più difficili che gli studenti devono superare) e promuove un apprendimento naturale della lingua.

Il percorso di studio non è standardizzato, ma viene realizzato ‘su misura’, organizzando le conversazioni in inglese online in base alle esigenze formative e di tempo di ogni studente; quest’ultimo può, quindi, frequentare il corso di conversazione in inglese da qualunque luogo e negli orari più adatti alle proprie necessità, potendosi interfacciare con un docente madrelingua in modalità live, nonché confrontarsi con altri studenti del medesimo livello.

Inoltre, lo studente può proseguire dedicandosi allo studio individuale in maniera autonoma, a seconda delle proprie esigenze e della personale disponibilità di tempo.

Con la piattaforma Burlington, innovativa risorsa tecnologica ideata per massimizzare il percorso di studio, infatti, è possibile esercitarsi 24 ore 24, 7 giorni su 7, usufruendo di tutti i materiali e le attività previste e del sistema di identificazione vocale SpeechTrainer® (tecnologia utile per migliorare la propria pronuncia con un sistema in grado di riconoscere le difficoltà nell’ambito).

I corsisti quindi, oltre al supporto del docente madrelingua, possono contare su vari tools digitali ideati proprio per potenziare l'apprendimento dell’inglese attraverso la piattaforma digitale Burlington English, dove è possibile trovare esercizi con audio integrato per ascoltare dialoghi, presentazioni, articoli o singole parole, testare le proprie competenze eseguendo le attività disponibili (che sono sia di tipo ludico che tradizionale) e registrare la propria voce, per riascoltarsi e acquisire così maggiore consapevolezza sulla propria pronuncia.

Tutti i corsi presenti sulla piattaforma sono divisi per livelli, dal Basic all’Advanced.

Livelli e certificazioni di competenza linguistica

Naturalmente, la conoscenza dell’inglese cambia da persona a persona; per poter valutare la competenza linguistica, solitamente ci si basa sui sei livelli in cui il CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) codifica l’abilità linguistica in ambito di scrittura, ascolto, lettura, espressione orale, dialogo; questi sono A1, A2, B1, B2, C1, C2.

La fascia di competenza A indica un livello elementare di conoscenza dell’inglese, B intermedio e C avanzato.

I corsi di inglese online Burlington English consentono di sviluppare le competenze identificate per ogni livello linguistico, dal punto di vista della comprensione, del linguaggio parlato e della scrittura.

Ogni corso include inoltre l’esame VTest, per attestare il livello raggiunto.

Con il giusto supporto l’inglese può essere, davvero, una lingua per tutti; è il momento di cogliere l’occasione per sfidare sé stessi e dare una svolta alla propria vita.