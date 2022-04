L’importanza dell’aggiornamento professionale

Il tema dell’aggiornamento professionale è sempre di attualità. Oggi non a caso si parla di formazione continua, anche alla luce dei frequenti – e talvolta rapidi – cambiamenti imposti dalla pandemia, dalla digitalizzazione, tutti fenomeni che richiedono ai professionisti un adeguamento.

Questo accade in tutti i settori – sia in quello pubblico sia in quello privato – specialmente in ambito giuridico: qui i mutamenti sono all’ordine del giorno, tra nuove norme, leggi e procedure e argomenti da approfondire a seconda dell’area di interesse. L’aggiornamento professionale, dunque, è fondamentale sia per chi è all’inizio della carriera, sia per chi ha già una certa esperienza, soprattutto alla luce dell’offerta oggi disponibile, tra nuove metodologie e nuove modalità (l’e-learning, per esempio).

Alta formazione e aggiornamento in ambito giuridico

È necessario, però, fare attenzione e rivolgersi a scuole certificate che abbiano già una lunga esperienza nella formazione specialistica e che si rivolgano a un target specifico. È il caso di CEIDA, centro attivo dal 1980 nella formazione avanzata e di aggiornamento professionale, giuridico, manageriale e tecnico. Con oltre 300 docenti (di esperienza e caratura internazionale, i quali provengono dal mondo accademico, manageriale, dalla Pubblica amministrazione e dalle magistrature superiori) dispone di una grande offerta, tra cui seminari, master di alta formazione, corsi per la preparazione a concorsi pubblici e agli esami di abilitazione forense: in particolare, il centro si rivolge a funzionari e dirigenti delle amministrazioni pubbliche centrali e di enti locali, ma anche ad aziende private, a professionisti e consulenti, neolaureati e diplomati.

I corsi CEIDA tra maggio e giugno

L’emergenza sanitaria, come già detto in precedenza, ha alimentato e velocizzato dinamiche che erano già in atto da prima. Tra queste la possibilità di formarsi a distanza grazie all’uso di piattaforme dedicate. CEIDA, infatti, offre sempre ai corsisti la possibilità di seguire le lezioni in modalità doppia: in presenza o in streaming.

Ogni semestre, inoltre, il calendario dei corsi viene rinnovato, attenendosi alle principali novità normative e legislative che riguardano soprattutto la Pubblica amministrazione. Qui di seguito una panoramica sui percorsi attivi tra maggio e giugno.

A588: Gestione, valorizzazione e dismissione di beni pubblici

Una giornata (23 maggio), dal taglio pratico-operativo, per analizzare il tema del patrimonio immobiliare pubblico, con particolare focus sul problema delle dismissioni e delle valorizzazioni. Quali interpretazioni offrono la Giurisprudenza, l’Agenzia del demanio, la Corte dei conti riguardo alle responsabilità di funzionari e amministratori nella gestione del patrimonio?

A400: Strumenti operativi di programmazione e controllo nelle Pubbliche amministrazioni

Due giornate (26 e 27 maggio) sul tema dei modelli di governo: dalla riforma della Public Governance alla New Public Governance. Nella Pubblica Amministrazione la programmazione è molto importante, per cui il corso risponderà alle seguenti domande: come si progetta un sistema di contabilità economico-analitica? Come si valutano le prestazioni? Qual è il ruolo dell’ufficio controllo di gestione? Qual è l’apporto del Risk management nella prevenzione di corruzione e illegalità?

B556: Lavoro autonomo, parasubordinato, occasionale, co.co.co. e consulenze nel pubblico impiego (dopo le ultime novità normative)

Destinato a dirigenti e funzionari di Enti pubblici, responsabili di uffici contratti e risorse umane, il corso esamina i provvedimenti normativi e gli interventi della Giurisprudenza in merito alle principali questioni inerenti al lavoro autonomo nel pubblico impiego (attraverso due giornate: 17 e 18 maggio).

B449: L’organizzazione degli eventi come strumento di comunicazione nella Pubblica amministrazione e nelle aziende

Due giorni (12 e 13 maggio) di formazione sull’organizzazione degli eventi (fisici, online, misti) come strumento di comunicazione istituzionale: mezzi e tecniche per impostare un evento di successo nella Pubblica amministrazione e in azienda.

D306: La formazione e la gestione dell’archivio digitale

Attraverso due giornate (11 e 12 maggio), il corso ha l’obiettivo di esporre i principi, il metodo e gli strumenti per la gestione di un archivio digitale, fondamentale anche per assicurare validità giuridica e valore probatorio ai documenti digitali.

C322: Le occupazioni illegittime e la loro soluzione (alla luce delle sentenze n.2 e n. 4 del 20 gennaio 2020 Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato)

Un’unica giornata formativa (16 giugno) per illustrare i maggiori temi delle occupazioni illegittime e della loro sanatoria, alla luce dell’evoluzione della Giurisprudenza, all’adozione del art. 42-bis del testo unico sugli espropri. Quali sono gli strumenti a tutela delle posizioni delle Pubbliche amministrazioni e i rimedi contro le pretese dei privati?

C323: Esperienze pratiche in materia di espropri, occupazioni illegittime e acquisizioni con strumenti alternativi (alla luce delle sentenze n. 2 e n. 4 del 20 gennaio 2020 Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato)

Oltre la lezione frontale, il seminario (27 giugno) affronterà, attraverso case history, esperienze pratiche realmente verificatesi, il tema delle occupazioni illegittime e delle acquisizioni alternative. I corsisti potranno esercitarsi con atti e provvedimenti realmente adottati dalle autorità. Inoltre, una settimana prima del corso potranno essere inviati al docente alcuni casi reali da studiare in aula.