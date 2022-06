Non è facile compilare il modello 730

L’Italia è obiettivamente nota per la complessità della propria burocrazia. Per molti concittadini è infatti davvero facile sbagliare a denunciare qualcosa a causa di modelli, leggi e cavilli, che spesso non rendono affatto semplice la vita dei contribuenti, ma anzi la complicano ulteriormente.

I dati del 2021 indicano, infatti, che una casella vistata erroneamente ad esempio in un bonus edilizio o una spesa medica, uno scontrino fiscale inserito per sbaglio nella detrazione o anche qualche voce mal compilata sui bonus prima casa, hanno generato multe per un valore pari a 5,25 miliardi di euro. Per quanto nella stragrande maggioranza dei casi questi errori siano imputabili alla mera distrazione o incomprensione delle regole e non ad una volontaria intenzione di commettere un illecito, è evidente come il Fisco non tollera sbagli, soprattutto se si considera che ormai i controlli sono automatizzati e, quindi, è più semplice riscontrare gli eventuali errori di compilazione e di dichiarazione.

Tanti errori nel modello 730

Una dichiarazione in cui si sono riscontrati davvero tanti errori è sicuramente il modello 730. Il più diffuso è quello di consegnare tutta la documentazione in ritardo, ovvero dopo il termine ultimo fissato anche quest’anno al 30 settembre. Un altro caso è utilizzare un codice tributo diverso. Incredibilmente molti italiani sbagliano anche ad indicare l’importo corretto; una volta scoperto, bisogna pertanto procedere con un conguaglio, pagando la differenza di quanto dovuto, aggiungendo gli interessi maturati nel frattempo. Un'altra svista molto frequente, anche se in questo caso è più corretto parlare di negligenza, è non conservare adeguatamente scontrini e fatture. Averli a portata di mano non è, infatti, solo utile per una più immediata compilazione dei campi specifici, ma è anche conveniente in caso di controlli. Ultimo, ma non meno importante, è il non chiedere un controllo di verifica ad un professionista prima di inoltrare tutta la documentazione all’Agenzia delle Entrate: un esperto del settore può infatti aiutare ad evitare errori comuni e grossolani e quindi evitare fastidiose ed indesiderate multe.

