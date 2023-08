Dove rinfrescare corpo e mente in una Spa unica nel cuore di Tivoli Terme

In queste giornate di caldo torrido che affliggono la capitale, la ricerca di un po' di fresco sembra un miraggio.

Tuttavia, una possibilità per sfuggire alle temperature roventi la offre il centro benessere Tibi - Sensory Wellness & Spa, situato all'interno del prestigioso Grand Hotel Duca D'Este a Tivoli Terme.

Con i suoi 1500 metri quadrati, questa Spa offre diversi percorsi sensoriali progettati per sfruttare i benefici che il caldo e il freddo possono apportare al benessere fisico e mentale. Tra le opzioni disponibili, vi è la possibilità di godere degli effetti benefici dell'aromaterapia e della cromoterapia.

All'interno del centro, i clienti possono anche accedere a una vasta gamma di massaggi e trattamenti di bellezza, sia per il viso che per il corpo. Questo permette a chiunque di concedersi un momento di puro relax e rigenerazione, lasciandosi coccolare dalle mani esperte dei professionisti del centro benessere.

Sia che si sia alla ricerca di un massaggio energizzante o rilassante, di un trattamento per il viso che ridona luminosità o di un trattamento rigenerante per il corpo, Tibi - Sensory Wellness & Spa offre una vasta scelta di opzioni personalizzate per ogni necessità. Ciò consente di soddisfare le diverse preferenze e richieste di ogni cliente, garantendo una rigorosa attenzione all'elevata qualità dei servizi offerti.

Nel contesto unico del Grand Hotel Duca D'Este, l'esperienza sensoriale offerta da Tibi - Sensory Wellness & Spa diventa ancor più speciale. Infatti, l'hotel è famoso per il suo stupefacente patrimonio storico, immerso in un ambiente naturale di grande bellezza.

Non vi è dubbio che la combinazione tra la serenità del luogo e l'esclusiva esperienza benessere offerta dalla spa rendano questo luogo un'oasi di tranquillità e relax a pochi passi dalla frenetica capitale.