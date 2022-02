Conto bancario online: quando e perché conviene

Scegliere un conto corrente non è mai un’operazione semplice: molti sono i fattori da valutare, soprattutto al giorno d’oggi, dove l’offerta è sterminata e in continua espansione. La prima scelta che ci troveremo ad affrontare riguarda la tipologia di conto: tradizionale o online. Tutti sappiamo come funziona un conto corrente standard ma non tutti hanno ancora ben chiaro di cosa si parli quando parliamo di conto corrente online.

La differenza principale tra un conto tradizionale ed uno online è la modalità di accesso ai servizi: nel primo caso dovremmo recarci fisicamente ad uno sportello in filiale, mentre nel secondo le operazioni si gestiscono in autonomia su internet, tramite una app per smartphone od un computer. Questo significa principalmente che gli istituti di credito, per i correntisti online, necessitano di minori risorse, umane e immobili, il che si traduce in condizioni economiche più vantaggiose per il correntista stesso che può ad esempio abbattere i costi fissi mensili per la gestione. In linea generale dunque un conto corrente online è più conveniente di un conto tradizionale.

Conti online e sicurezza

Ciò che nel passato recente frenava i consumatori dall’usufruire dei conti online nonostante la convenienza economica erano i dubbi sulla sicurezza, ma, se già ai tempi questi dubbi erano più che altro frutto di disinformazione, ad oggi questi non hanno più ragione di esistere: gli standard di sicurezza sono elevatissimi e le banche adottano sistemi di autenticazione a più fattori che rendono i conti impenetrabili ai malintenzionati.

Il conto online di Crédit Agricole Italia: sicurezza e affidabilità a canone zero

Tra le proposte più interessanti del panorama dei conti online spicca l’offerta di Crédit Agricole Italia: vediamo in cosa si differenzia dalla concorrenza. Crédit Agricole Italia propone un conto corrente con carta di debito Mastercard a canone zero, bonifici SEPA online e prelievi da ATM Crédit Agricole Italia gratuiti, e una App dedicata che ci permetterà di operare in autonomia per tutto quello che riguarda il nostro conto corrente. A questa offerta, già di per sé molto interessante, Crédit Aricole aggiunge un consulente dedicato a nostra disposizione per qualsiasi necessità, che potremmo incontrare anche di persona in filiale. Non c’è dunque il rischio di non aver nessuno a cui rivolgersi in caso di dubbi o problemi. Inoltre la carta di debito Mastercard a canone zero EASYPLUS inclusa nell’offerta si avvale degli standard di sicurezza più elevati disponibili, e a questi aggiunge un ulteriore livello di protezione: il codice PersonalPin, creato dal titolare del conto, che andrà digitato, quando richiesto, nei pagamenti online. Affidabilità e sicurezza sono dunque le parole chiave dell’offerta.

La promozione “Cashback fino a 110€”: un motivo in più per scegliere Crédit Agricole Italia

A tutto quello che abbiamo già visto, per chi aprirà un conto corrente online con Crédit Agricole Italia entro il 17 Febbraio 2022, si aggiunge l'occasione di avvalersi della promozione Crédit Agricole Italia in corso ed avere la possibilità di ricevere in cashback fino a 110€ in Buoni Regalo Amazon.it. Partecipare è facile:

1. Apri il conto corrente e inserisci il codice EASYPLUS nel campo “codice promozionale”

2. Utilizza la carta di debito EasyPlus per pagamenti tramite POS/wallet digitali o acquisti online

3. Ricevi il tuo cashback in buoni regalo:

1 Buono Regalo Amazon.it da 10€ se attivi la carta su wallet digitale e fai almeno una transazione

1 Buono Regalo Amazon.it da 50€ se spendi almeno €500 utilizzando la carta di debito EasyPlus entro 60 giorni dall’apertura del conto

oppure

2 Buoni Regalo Amazon.it da €50 se spendi almeno €1000 utilizzando la carta di debito EasyPlus entro 60 giorni dall’apertura del conto).

Avete dunque tempo fino al 17 Febbraio per aprire il vostro conto online su Crédit Agricole Italia e approfittare della promozione. E se volete maggiori informazioni, consultate la pagina dedicata alla promozione.