Al via la nuova edizione di "A Roma ci piace" per eleggere il miglior bar della città dove far colazione. Quest'anno al fianco di RomaToday una novità inedita

Ci si è lasciati alle spalle anche settembre e, ormai, si è rientrati a pieno titolo nella routine quotidiana, riprendendo tutte le proprie attività, che siano scolastiche, lavorative o familiari. Tra gli elementi fondamentali della quotidianità di ciascuno di noi, non si può non pensare al bar. Ognuno ha il proprio di fiducia, che sia sotto casa o che sia sulla strada che ogni giorno percorriamo, che, con il passare del tempo, è diventato molto di più che un semplice luogo dove prendere un caffè di corsa in settimana prima di recarsi al lavoro o dove coccolarsi nei giorni di riposo.

Il bar di fiducia, infatti, è un luogo sacro della vita romana, che ciascuno interpreta alla propria maniera ma dove tutti ci sentiamo a casa davanti al nostro maritozzo, ad un cornetto, un tramezzino o sfogliando un giornale bevendo un cappuccino. Proprio per celebrare l'importanza dei bar nella cultura e nella quotidianità romana, come sapete, RomaToday ha lanciato un contest editoriale per dare la possibilità ai suoi lettori di candidare e votare il proprio bar preferito dove gustarsi la colazione come la tradizione vuole.

Un latte romano per una vera colazione all'insegna della romanità

Bisogna attendere ancora qualche settimana per scoprire quali saranno i Bar più votati dai lettori romani, ma nel frattempo possiamo anticipare una novità per questa edizione di "A Roma ci Piace". Fattoria Latte Sano sarà infatti il partner d'eccezione della redazione, grazie al suo storico impegno nel promuovere i genuini valori della tradizione made in Lazio.

Fattoria Latte Sano è azienda leader nel settore della produzione e distribuzione di latte fresco e dei suoi derivati.



Il suo latte fresco proviene esclusivamente da allevamenti della regione Lazio.



Questo impegno permette di garantire una filiera corta, ottenendo un prodotto a “km 0”, quindi fresco, genuino e di elevata qualità; ciò consente, anche, di rispettare l’ambiente, limitando i trasporti dovuti a produzione e distribuzione.



Viene riservata grande attenzione anche alla condizione degli animali, ambito nel quale Latte Sano si è sempre dimostrata essere all’avanguardia; già dagli anni ‘50, infatti, aveva predisposto la prima stalla su modello svedese a stabulazione libera.

Oggi, l’Azienda offre i prodotti a marchio ‘Gli Allevamenti del Benessere’, ottenuti con latte crudo vaccino proveniente da animali il cui benessere è certificato secondo lo stanrard di produzione "Gli allevamenti del benessere" disciplinare gatantito dall'Associazione Italiana Allevatori - A.I.A.



Immancabile, poi, l’attenzione all’aspetto della sostenibilità, cui Latte Sano non si sottrae.

Attraverso il progetto “Il latte dà energia”, ha realizzato un impianto fotovoltaico, installato sulle coperture delle strutture esistenti nello stabilimento e completamente integrato con esse.

L’impianto ha consentito una riduzione di emissione di CO2 di circa 470 tonnellate /anno.



La cura nella produzione e la conseguente elevata qualità dei prodotti offerti hanno consentito a Fattoria Latte Sano di diventare il terzo operatore nazionale nel mercato del latte fresco pastorizzato.

Alla ricerca del miglior bar di Roma

Roma Today ha deciso di trovare il migliore bar di Roma, per questo ha organizzato il contest "A Roma ci piace", di cui Fattoria Latte Sano è partner. I lettori di Roma Today, attraverso quattro fasi del concorso, potranno votare il proprio bar preferito decretando, quindi, chi sarà il vincitore.

Pronti per il contest

Roma Today e Latte Sano sono pronti a dare il via alla competizione, in attesa di scoprire quale sarà il migliore bar di Roma.

Ai lettori non rimane che votare per il proprio locale preferito, per decretare il vincitore.