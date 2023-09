Design, colori in palette e un piano di crescita all’insegna della sostenibilità: ecco come un noto brand automobilistico Made in Italy si è “rifatto il look”

Il colore di un'auto va ben oltre la mera estetica. È un linguaggio visivo che comunica chi siamo, la nostra personalità, il nostro stile di vita e persino le nostre emozioni. Ogni colore evoca sensazioni diverse e, in un mondo sempre più orientato all'individualità, la scelta del colore dell'auto diventa una forma di auto-espressione. Quando scegliamo la nostra auto è molto importante quindi non tralasciare l'aspetto del colore.

Optando per una tonalità che si armonizza con il nostro incarnato, infatti, possiamo far risaltare il nostro aspetto, conferendogli freschezza e vitalità ogni volta che scendiamo dall'auto. Al contrario, una scelta cromatica inappropriata può farci sembrare stanchi o spenti. L'armocromia diventa, quindi, un prezioso strumento per prendere decisioni più consapevoli riguardo al colore dell'auto, contribuendo a migliorare la nostra immagine e a comunicare chi siamo.

Un evento alla scoperta dell'Armocromia

Stellantis &You Roma, concessionario di proprietà Stellantis della Capitale, in collaborazione con la Consulente d’Immagine Delia Terranova, ha offerto un'opportunità unica per esplorare la connessione tra auto, moda, design e colori durante l’evento "Aperitivo in Armocromia”, tenutosi lo scorso 22 settembre.

Un’occasione non solo di incontro e scoperta del mondo dell’Armocromia e del significato dei colori, ma anche per esplorare e raccontare il Rinascimento dello storico brand automobilistico Lancia, oggi marchio premium di Stellantis insieme ad Alfa Romeo e DS Automobiles.

Il "Rinascimento" di Lancia

Design accattivante, logo rinnovato e motorizzazioni sostenibili sono solo alcune delle grandi novità del marchio, oggi protagonista del mondo del lusso e, perché no, della moda: Lancia è infatti stata protagonista della Metaverse Fashion Week e ha collaborato con la stilista Alberta Ferretti, producendo una versione speciale di Lancia Ypsilon.

Lancia ha recentemente fatto il suo ingresso in ben 5 paesi europei, portando con sé un piano di crescita decennale e una serie di nuovi modelli, tra cui la Nuova Ypsilon nel 2024 e un'ammiraglia ispirata alle leggendarie Lancia Flavia e Delta.

Una promo imperdibile

E' possibile (ri)scoprire l'iconica Lancia Ypsilon, la city car che domina le classifiche di vendita, disponibile in pronta consegna da Stellantis &You Roma con 500€ di sconto negli showroom di Viale Manzoni 67 e Via della Magliana 375.

