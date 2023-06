Concessionaria virtuale: la nuova frontiera del settore automotive

Vivere l'acquisto della propria automobile come una vera e propria esperienza immersiva.

È questa la nuova frontiera battuta dai migliori rivenditori del settore automotive, un'esperienza che non coinvolge il cliente solamente al suo arrivo in concessionaria, ma che sappia catturare l'automobilista anche quando questo si trova a casa, comodamente seduto sulla propria poltrona.

Nasce così l'idea della concessionaria virtuale, una nuova possibilità per chi vuole acquistare una vettura – valutando offerte, promozioni e tutte le opportunità disponibili sul mercato – senza recarsi direttamente in concessionaria.

Un'esperienza innovativa che anticipa il futuro

Gruppo Apollonj Ghetti, rinomata concessionaria automobilistica multi brand con cinque sedi consolidate su Roma e Viterbo, sta aprendo nuove strade nel settore introducendo un avveniristico concessionario virtuale. Questa innovativa iniziativa rappresenta un passo significativo nell'avanzamento tecnologico e nell'innovazione, offrendo ai clienti un'esperienza d'acquisto all'avanguardia. Attraverso l'impiego di tecnologie di ultima generazione, i clienti potranno immergersi in un'esperienza virtuale unica, esplorando lo showroom di Gruppo Apollonj Ghetti da qualsiasi luogo, in qualsiasi momento. Grazie alla navigazione in 3D, sarà possibile esplorare ogni angolo dello showroom virtuale, visualizzando in dettaglio i veicoli esposti e accedendo a informazioni approfondite sulle loro caratteristiche e specifiche tecniche. Ciò che rende davvero straordinaria questa iniziativa è la possibilità di esaminare da vicino le promozioni disponibili. I clienti avranno la comodità di navigare tra le offerte in corso, esplorando i dettagli delle promozioni e valutando attentamente le opportunità disponibili. Questo approccio interattivo e informativo renderà il processo di decisione più agevole, consentendo ai potenziali acquirenti di fare scelte consapevoli e vantaggiose.

Trattamento personalizzato in base alle priorità del cliente

Oltre alla visita virtuale dello showroom, il concessionario virtuale offrirà un altro importante vantaggio: la possibilità di prenotare un appuntamento presso una delle sedi fisiche del Gruppo Apollonj Ghetti. Questo consentirà ai clienti di ricevere un trattamento personalizzato, incontrando direttamente gli esperti del settore che forniranno consulenza gratuita e preventivi dettagliati. L'interazione diretta con il personale specializzato garantirà una comprensione approfondita delle esigenze individuali e consentirà ai clienti di prendere decisioni informate.

L'introduzione del concessionario virtuale da parte di Gruppo Apollonj Ghetti rappresenta un notevole progresso nell'uso delle nuove tecnologie per migliorare l'esperienza d'acquisto dei clienti. Questa iniziativa dimostra l'impegno del Gruppo nel restare all'avanguardia dell'innovazione nel settore automobilistico, anticipando le esigenze dei consumatori e offrendo soluzioni all'avanguardia. Il Gruppo Apollonj Ghetti si è sempre distinto per la sua dedizione all'eccellenza e alla soddisfazione del cliente. L'introduzione del concessionario virtuale rappresenta un ulteriore passo avanti verso l'obiettivo di fornire un servizio all'avanguardia, combinando l'innovazione tecnologica con una consulenza personalizzata, per garantire una customer experience di alto livello.