Come arredare casa a Roma in 5 consigli

Negli ultimi anni la casa è diventata sempre più importante nella vita delle persone.

Arredamento, divisione degli spazi e funzionalità sono aspetti prioritari per gli inquilini, specialmente in fase di trasloco. Un ambiente casalingo curato a dovere fa la differenza sulla qualità della vita. Per questo motivo, quando si arreda casa è bene tenere a mente alcuni elementi importanti.

Sono questi i cinque i consigli per arredare al meglio la tua casa secondo Confalone, leader nel settore dell'arredamento a Roma dal 1946. I 7 punti vendita Confalone offrono mobili e complementi d'arredo originali e Made in Italy, senza dimenticare servizi di consulenza e progettazioni per spazi domestici, studiati su misura per le esigenze di tutti.