Comfort di lungo raggio: i gadget essenziali per un volo di 10 o più ore

Nella società odierna, grazie alle tecnologie disponibili, le distanze si sono molto ridotte e il mondo sembra un po’ più piccolo.

A tale sensazione contribuisce, anche, il fatto che i voli che coprono lunghe distanze sono entrati nelle abitudini di un nutrito numero di persone.

Che si tratti di un viaggio d'affari intercontinentale o di una piacevole vacanza, infatti, prendere un lungo volo senza scalo la cui durata sia pari, o superi, le 10 ore non è così eccezionale.

Uno spostamento di questo genere, però, può mettere a dura prova anche il viaggiatore più esperto.

C’è, però, il modo di vivere, al meglio, quest’esperienza: la chiave per trasformare questa esperienza da estenuante a confortevole, infatti, consiste nella preparazione.

Adottare alcuni accorgimenti e dotarsi dei gadget giusti può fare la differenza tra arrivare a destinazione esausti e irritabili o freschi e pronti all'avventura.

Non si tratta solo di passare il tempo, ma di migliorare il comfort, l'intrattenimento e il benessere generale durante queste lunghe ore in aria.

Piccoli accorgimenti per un viaggio piacevole

Per prima cosa, è bene scegliere il posto più adatto alle proprie abitudini ed esigenze; lato corridoio è indicato per un accesso facile al bagno e la libertà di alzarsi senza disturbare gli altri. Se si dorme bene in volo, invece, un posto finestrino offre una superficie su cui appoggiare la testa e garantisce maggiore tranquillità.

Altro aspetto da tenere in considerazione è la temperatura della cabina, che può variare. Per questo, è utile vestirsi a strati, utilizzando abiti realizzati con materiali traspiranti.

Inoltre, una sciarpa leggera o un maglione facili da togliere saranno di aiuto per adattarsi ai cambiamenti di temperatura.

Per scongiurare le rigidità causate dalla sedentarietà prolungata, si possono eseguire degli esercizi semplici sul posto, come rotazioni delle caviglie, sollevamenti dei talloni e leggeri allungamenti delle spalle. Alcune app per il fitness offrono guide dedicate proprio allo stretching in aereo.

Nel caso in cui si attraversino più fusi orari, si può iniziare ad adattare il proprio orologio interno giorni prima del viaggio. Durante il volo, poi, può essere utile cerca di dormire in base all'orario della destinazione.

Un viaggio dedicato al comfort

Altro valido alleato per trascorrere, al meglio, un lungo volo senza scalo sono i gadget, utili sia per il comfort che come intrattenimento.

Dato che, spesso, durante le molte ore di viaggio si cerca di dormire, il primo gadget essenziale è un cuscino da collo di alta qualità. Non tutti i modelli sono uguali: ottimi quelli ergonomici in memory foam, che si adattano alla curva naturale del collo.

Alcune versioni offrono, persino, supporto per il mento.

Associata al cuscino non può mancare la mascherina per gli occhi, che crei l’oscurità necessaria per riposare; è consigliabile optare un materiale morbido che non irriti la pelle delicata intorno agli occhi.

Chiudono il ‘trittico del sonno’ i tappi per le orecchie (meglio se in silicone), che offrono un'ottima riduzione del rumore a basso costo. Per chi, invece, desidera una soluzione più raffinata, è possibile investire in cuffie con cancellazione attiva del rumore. Non solo bloccano il rumore ambientale, ma permettono anche di godere della musica o dei podcast preferiti con una qualità audio cristallina.

Intrattenimento per combattere la noia

Oltre a dedicarsi alla comodità, è fondamentale trovare il modo di trascorrere le ore del volo in maniera piacevole. In questo, la tecnologia viene in aiuto.

Un e-reader o un tablet, ad esempio, sono incredibilmente versatili.

Il primo consente di portare con sé un'intera libreria senza il peso dei libri cartacei. Il secondo, d’altro canto, offre ancora più opzioni: libri, riviste, film, giochi e persino la possibilità di lavorare (assicurandosi che i vari contenuti siano disponibili offline).

Parallelamente, a supporto di questi (e altri) device, un power bank è il miglior supporto che si possa avere. È preferibile sceglierne uno ad alta capacità (almeno 20.000 mAh). Alcuni modelli avanzati supportano anche la ricarica rapida o la ricarica wireless.

Per i gamer, un lungo volo senza scalo può essere un'opportunità per dedicarsi alla propria passione. Un controller di gioco compatibile con lo smartphone o il tablet trasforma il dispositivo in una console portatile; naturalmente, per un’esperienza di gioco completa (e per non disturbare gli altri passeggeri) è necessario dotarsi di cuffie.

Si può optare per le classiche cuffie con il filo, oppure scegliere la versione Bluetooth, che elimina il groviglio di cavi e offre maggiore libertà di movimento.

Gli auricolari true wireless sono ultracompatti, mentre le cuffie over-ear offrono una migliore qualità del suono e spesso hanno funzioni aggiuntive come la cancellazione del rumore (e tornano, quindi utili quando si vuole riposare un po’).

Inoltre, le cuffie permettono, anche, di ascoltare la propria musica preferita.

Giochi e gadget per i bambini

E per i bambini? È giusto che anche loro possano trascorrere, al meglio, il tempo durante un lungo volo senza scalo.

