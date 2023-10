Combattere lo spreco alimentare: una necessità sociale ed ambientale

Lo spreco alimentare è diventato un problema sempre più rilevante nei nostri tempi, con conseguenze devastanti per la società e per l'ambiente. Mentre molte persone lottano contro fame e malnutrizione, enormi quantità di cibo vengono gettate via quotidianamente.

A quattro anni dall'arrivo dell'app Too Good To Go, la capitale si posiziona al primo posto nella battaglia allo spreco alimentare, avendo salvato il 10% dei pasti di tutta Italia. Da gennaio 2023 a Roma, grazie all'app antispreco, non sono stati buttati quasi 500.000 pasti, equivalenti a 1.185.000 kg di CO2e evitata. A scattare questa fotografia sono i dati raccolti dalla stessa Too Good To Go, che vedono la città eterna come leader tra le città italiane impegnate nella sostenibilità e contro lo spreco alimentare.

I quartieri più virtuosi sono Esquilino in testa, seguito da Portuense-Marconi e Salario-Trieste. Al quarto posto si trova Casal Bottone-Vigne Nuove, seguito da Garbatella-Ostiense in quinta posizione. Seguono poi Torpignattara-Collatino, Prati, Villa Ada-Parioli, Tor Sapienza-Prenestino e Trastevere-Testaccio a chiudere la classifica.

In occasione del quarto anniversario dell'arrivo dell'app nella città, Too Good To Go ha promosso la campagna "Salva il pianeta in ogni angolo di Roma", che ha un ruolo protagonista nelle strade cittadine, al fine di sensibilizzare sempre più romani a contribuire nel loro piccolo per arginare lo spreco di cibo, approfittando della grande varietà di negozi nei loro quartieri.

Per scaricare la App di Too Good To Go cliccare qui