I cocktail dell’estate 2022

Torna l'estate e torna la voglia di stare insieme, di vivere i momenti di socialità con gioia e spensieratezza. E cosa c’è di meglio di un aperitivo con gli amici in queste afose sere d’estate? Nulla, a parte forse un aperitivo con gli amici degustando le nuove tendenze 2022 in fatto di cocktail!

Mixology: le tendenze per l’estate 2022

La prima novità è la cosiddetta “sober curiosity” ovvero essere “sobri e curiosi”: la tendenza a bere in modo morigerato ma senza rinunciare ad esplorare i territori del gusto. Godere del senso di socialità dello stare insieme in un bar o in un locale, preferendo però drink a bassa gradazione alcolica o addirittura analcolici. Ed ecco arrivare sui menù i cosiddetti mocktails: "imitazioni” senza alcool dei drink più famosi.

Attenzione alla sostenibilità!

Anche il mondo dei cocktail non è esente da questa tendenza generale ad un consumo attento alla sostenibilità e all’impatto ecologico dei prodotti offerti. Via libera dunque a ingredienti legati al territorio, prediligendo produzioni artigianali e locali. Stop alla sola ricerca del miglior rapporto qualità - prezzo: le preferenze si spostano verso gli ingredienti che nascono da processi produttivi etici e a basso impatto ambientale.

Ingredienti della migliore qualità

Altro trend di punta di quest’estate è l'utilizzo di ingredienti di primissima qualità. Bere meno, forse, ma sicuramente meglio: arriva il desiderio di gustare un drink all’avanguardia ed equilibrato, ma soprattutto a base di ingredienti di fascia premium.

Combinazioni cromatiche, garnish ed estetica: in una parola cocktail “instagrammabili”

Lo sappiamo tutti: anche l’occhio vuole la sua parte. L’estate 2022 vedrà cocktail esteticamente elaborati che punteranno a strapparvi un “Wow!”. I drink saranno colorati e appariscenti per soddisfare i palati e i clic dei cosiddetti Drinkstagrammer.

Rosso Ristorante: il locale perfetto per esplorare le nuove esperienze di gusto nel mondo dei cocktail (e non solo)

Se quest’estate avete deciso per un motivo o per l’altro di rimanere in città niente paura: a farvi compagnia durante le calde giornate e le serate afose ci penserà Rosso! Rosso è una piattaforma trasformista aperta tutta la giornata, dalla prima colazione alla cena, la cui mission è offrire genuinità e semplicità ai tanti romani che lavorano o vivono in zona e ai tanti turisti che percorrono l’area che va dal Circo Massimo alla piramide e all’Ostiense.

400 metri quadri divisi in ristorante, bar/caffetteria, grill, loft garden, cucina a vista e materiali rudi, come il grande bancone in pietra a spacco, con spazio macelleria, che quasi fuoriesce sul marciapiede. La mattina sono previste torte, biscotti e dolci fatti dalla pasticceria del locale, mentre la caffetteria è curata da caffè Kavè di Bologna, che seleziona le miscele per realizzare dei dolci originali preparati ogni giorno, assolutamente da provare! A pranzo è prevista una formula a buffet mentre dalle 18 alle 20 scatta l’Happy Hour. Lieve cambio di linea per la cena, dove i piatti sono leggermente più ricercati ed eleganti, con un servizio ulteriormente accurato ed elegante. Date un’occhiata al menù: l’offerta è sconfinata e pensata per soddisfare ogni palato. E per l’after dinner Rosso diventa cocktail bar.

La cocktail list di Rosso: un planisfero di gusto!

Rosso, con la sua drink list, vuole portarvi in un viaggio intorno al mondo, per raccontarvi le storie e le tradizioni di paesi lontani. I drink proposti sono frutto della voglia di esplorare, ricercare e scoprire. Gusti e colori che siano in grado di riempire la vostra esperienza da Rosso. E per i più abitudinari non mancano i classici intramontabili della nostra cultura del bere miscelato.

Cosa aspettate dunque? Trovate Rosso in Viale Aventino 32 a Roma. Prenotate un tavolo tramite il sito ufficiale a questo link o chiamando il +39/342.1899629 e seguite la pagina Facebook di Rosso, per rimanere sempre aggiornati sulle tantissime iniziative proposte dal locale. Rosso effettua anche servizio delivery e rimane aperto tutta l’estate!