Roma, caput mundi del delivery: la classifica dei piatti più ordinati nel 2021

Chi meglio di Roma, città tra le più apprezzate al mondo, può rappresentare al meglio la convergenza di gusti, la condivisione e l’integrazione di culture globali?

Chi meglio degli abitanti di una grande metropoli può comprendere l’utilità e la comodità di un eccellente servizio di food delivery?

Ma soprattutto, chi meglio di Deliveroo, il noto e premiato servizio di consegne a domicilio, che conta più di 140.000 ristoranti partner a livello globale, può raccontarci in che modo, queste due facce di Roma, si sono perfettamente incontrate nel corso del 2021?

Deliveroo lo ha fatto stilando, in occasione della fine dell’anno, le classifiche dei piatti più apprezzati nel 2021 dai romani. Graduatorie che si basano, ovviamente, sui piatti ordinati tramite la piattaforma Deliveroo e consegnati a domicilio sul territorio della Capitale.

Ebbene, scorrendo questa appetitosa classifica, possiamo notare alcune preferenze inaspettate, che si contendono i primi posti nei gusti dei romani, insieme a grandi classici del cibo domicilio. A battere tutti in volata è, a sorpresa, nientemeno che una specialità hawaiiana, il poke. Piatto salutare, entrato ormai a pieno diritto nella variegata offerta di ristoranti in Italia e apprezzato non solo per il gusto, ma anche per il suo essere un soggetto perfetto da postare su Instagram.

Lo segue a ruota un classico intramontabile del food delivery: il bacon cheese burger. Nulla da aggiungere su questo mostro sacro Made in U.S.A., da farsi consegnare rigorosamente accompagnato da patatine fritte e bibita d’ordinanza.

Ma anche la cucina Europea sale sul podio: al terzo posto, nelle preferenze da gustare tra le quattro mura di casa, troviamo lo street food greco per eccellenza, il pita gyros. Carne e salse mediterranee per un piatto altamente personalizzabile secondo i propri gusti.

Seguono, a testa alta, in questa classifica l’italianissimo pollo alla cacciatora, una scelta veramente particolare per un delivery, ma evidentemente apprezzato per la sua bontà, il crispy roll, che rende giustizia anche agli amanti del sushi, e l’unica e inimitabile pizza margherita. Chiudono la top ten, ravioli cinesi alla griglia, polpette al sugo, l’irrinunciabile gelato artigianale e gli involtini primavera.

Una bella miscela di gusti e tradizioni culinarie, insomma, che devono però fare i conti con la più buona delle cucine, quella romanesca. Una classifica a parte è stata stilata per le specialità tipiche di Roma che, giocando in casa, risultano sempre apprezzatissime nella Capitale.

In questo caso, il podio vede primeggiare i tre Re di Roma della cucina romanesca per eccellenza: il mitico Supplì, l’intramontabile Carbonara e l’iconica Amatriciana. Ad inchinarsi a loro, nelle sette posizioni successive, abbiamo nell’ordine la Pinsa romana, la Gricia, il Maritozzo, l’Abbacchio, i Carciofi alla Giudia e la Coda alla vaccinara.

Sì, lo sappiamo che ora vi è venuta fame. E allora, che aspettate? Tutti su Deliveroo a far smuovere queste classifiche!



