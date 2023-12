“Città in Scena”: a Roma il primo Festival dedicato alla rigenerazione urbana

La rigenerazione urbana è un processo complesso che mira a migliorare la qualità della vita nelle città, riqualificando spazi e luoghi degradati e creando nuove opportunità economiche e sociali.



Si tratta di un processo che coinvolge diversi attori, dalle istituzioni locali alle imprese, dai cittadini ai professionisti del settore, e dove, la cultura, gioca un ruolo fondamentale.

Un Festival per parlare della rigenerazione urbana

Dal 13 al 17 dicembre 2023 Roma ospiterà ”Città in Scena”, il primo Festival dedicato alla rigenerazione urbana in Italia: il programma prevede una serie di incontri, presentazioni, dibattiti, confronti, proiezioni e spettacoli che si terranno in tre diverse sedi:

Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone: sede principale del Festival, ospiterà gli eventi più importanti, tra cui il convegno istituzionale del 14 dicembre.

MAXXI: il Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, vedrà protagonista una rassegna video di documentari che esplorano contraddizioni ed opportunità del processo di rigenerazione urbana

Casa del Cinema: gestita da Fondazione Cinema per Roma, ospiterà un ciclo di sette film per ripercorrere alcune tappe fondamentali dell'immaginario cinematografico urbano

L'iniziativa, promossa da Fondazione Musica Per Roma, ANCE-Associazione Nazionale Costruttori Edili, Associazione Mecenate 90 e CIDAC-Associazione delle Città d'Arte, con il contributo di Intesa Sanpaolo e Deloitte, intende valorizzare e raccontare la forte capacità progettuale delle città italiane, in particolare quelle intermedie, riflettendo su come la cultura sia il motore della rigenerazione urbana.

Il programma di "Città in Scena"

Il Festival "Città in Scena" rappresenta un'importante opportunità per riflettere sul ruolo della cultura nella rigenerazione urbana.

L'iniziativa offre un'occasione di confronto e di scambio di idee tra i diversi protagonisti del settore, e può contribuire a diffondere la consapevolezza del potenziale della cultura come motore di cambiamento e di sviluppo per le nostre città.



