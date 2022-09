Rateizzazione fino a 5 anni un intervento ai denti? Oggi è possibile

Un intervento ai denti non si può trascurare tantomeno rimandare. Eppure, ancora oggi il rapporto con il dentista presenta un notevole scoglio, soprattutto in fase di prevenzione. Sicuramente, questa barriera è molto spesso dovuta dal fattore fisico: farsi toccare i denti può essere considerato fastidioso e invasivo. Ma c’è di più, ed è da rintracciare nell’economia dell’operazione: i costi possono essere alti e non accessibili.

Sono rare le situazioni che vanno incontro alle possibilità economiche, incentivando il percorso, senza sminuire il paziente. Ancora più raro il connubio tra convenienza e professionalità.

Rateizzazione del pagamento

Tra queste situazioni sono da annoverare le cliniche odontoiatriche Ars Dental, dall’esperienza trentennale.

Nelle cliniche Ars Dental la convenienza è di casa: l’agevolazione più interessante consiste nella rateizzazione del pagamento per la terapia fino a 5 anni, per tutti i pazienti, dai più freschi a quelli di vecchia data, un’occasione da cogliere al volo.

Mentre per i pensionati la possibilità di risparmio è ancora maggiore con agevolazioni molto particolari e vantaggiose.

Professionalità e tecnologia

Da Ars Dental la professionalità del personale sanitario, dalle capacità ultratrentennali, si accompagna a una tecnologia avanzata: basta citare il servizio di radiologia, i cui esami vengono seguiti mediante sistemi digitali, orto panoramica, RX endorali e tac 3D.

Tra i numerosi servizi di cui dispone Ars Dental c’è anche lo scan intraorale per impronte digitali 3D, da effettuare durante l’implantologia o in una visita accurata. Il tutto per migliorare la qualità dei denti del paziente e per mantenere un clima positivo.

Info e contatti

Per conoscere le possibilità di convenienza delle cliniche Ars Dental e/o prenotare una visita basta semplicemente chiamare il numero 063380717 l’operatrice vi indirizzera’ presso una delle nostre cliniche a te piu’ vicine: Torrevecchia-Trionfale (via di Torrevecchia 3/c), Monteverde- Piazza san Giovanni di Dio (via Palasciano 58) Casalotti-Boccea (vicolo di Casalotti 37).

Per rimanere sempre aggiornati sulle iniziative delle cliniche Ars Dental è possibile anche seguire le nostre pagine social su Instagram, Facebook, sito.