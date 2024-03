Celiachia e Gluten Sensitivity, in cosa si differenziano e quali sono le cause

Celiachia e gluten sensivity sono due tra i più diffusi disturbi alimentari dei nostri tempi e riguardano un numero molto alto di individui di tutte le età.

Alzi la mano chi non si è mai chiesto come mai i casi continuino ad aumentare e quale sia la vera differenza tra le due patologie.

Come ci spiega la Dott.ssa Deborah Tognozzi, Biologa Nutrizionista presso il Gruppo USI, bisogna dire che sia la Celiachia che la Gluten Sensititivity (sensibilità al glutine non celiaca, SGNC) sono condizioni legate alla reazione al glutine, un complesso proteico contenuto in molti cereali – principalmente nel grano, ma anche nella segale e nell'orzo –, che differiscono nella loro natura e nella gravità dei sintomi.

Il glutine, utilizzato spesso come addensante o additivo nei processi industriali, subisce una serie di trasformazioni che lo rendono “più forte” e quindi dannoso per i soggetti maggiormente predisposti provocando in essi un’infiammazione delle mucose rendendole permeabili alle sostanze di scarto e facendo insorgere intolleranze e il rallentamento, o il blocco, del metabolismo.

Quali sono gli alimenti che contengono il glutine

A tavola il glutine si trova nei cereali e nei prodotti da loro derivati, come pane, sostituti del pane e biscotti, ma nel dettaglio lo troviamo in alimenti come: grano, farro, segale, orzo, kamut, grano duro, triticale, kamut, semola, bulgur, germe di grano, couscous, pane azzimo, farina integrale, germogli di grano, bevande vegetali ottenute da cereali contenenti glutine, birra.

La maggior parte dei cibi è comunque naturalmente priva di glutine. Tra i cereali e gli pseudocereali che non lo contengono: quinoa, teff, amaranto, mais, grano saraceno, riso, miglio, tapioca.

La celiachia, sintomi e diagnosi

La celiachia è un’intolleranza permanente al glutine, una malattia autoimmune in cui il sistema immunitario reagisce negativamente all'assunzione di questa proteina, danneggiando la mucosa intestinale e causando problemi digestivi con conseguente assorbimento insufficiente dei nutrienti.

Chi è geneticamente predisposto può diventare celiaco ma solo dopo l’introduzione del glutine con l’alimentazione in quanto l'assunzione di questo determina una risposta immunitaria importante a livello dell’intestino tenue cui consegue un’infiammazione cronica con alterazioni morfologiche dei villi intestinali.

La celiachia può causare danni permanenti all'intestino tenue e può essere diagnosticata attraverso test specifici, come l'analisi del sangue per gli anticorpi e la biopsia intestinale.

Se questo disturbo si manifesta in un bambino, generalmente si osserva dopo alcuni mesi dall’introduzione del glutine nella dieta e il suo esordio è caratterizzato da diarrea, inappetenza, vomito, distensione addominale e alterazione dell’umore.

Negli adulti, invece, la malattia si manifesta spesso con sintomi aspecifici quali astenia e/o anemia e solo in un minor numero di casi vi è la comparsa di sintomatologia addominale classica.

Per i soggetti celiaci è fondamentale leggere accuratamente le etichette degli alimenti, soprattutto dei prodotti confezionati, perché il glutine potrebbe aver contaminato la loro produzione o essere presente tra gli additivi.

La Gluten Sensitivity, cos'è e in cosa si differenzia dalla celiachia

Esiste anche uno stato infiammatorio cronico che si instaura come conseguenza di un regime alimentare in cui si consuma glutine e che si manifesta con sintomi gastrointestinali e/o extra-gastrointestinali senza la presenza della reazione autoimmune caratteristica della celiachia, questa condizione prende il nome di sensibilità al glutine non celiaca (SGNC) o Gluten Sensitivity.

I sintomi principali che anticipano questa intolleranza sono a livello dell’apparato gastrointestinale e risultano molto simili a quelli della sindrome del colon irritabile: dolore addominale, bruciore di stomaco, borborigmi intestinali, gonfiore di pancia, stitichezza e/o diarrea, afte, aborti spontanei, acufeni, ansia, anemia, depressione e altri. La diagnosi di SGNC si basa principalmente sull'esclusione di altre condizioni e sulla verifica che i sintomi migliorino con una dieta senza glutine. La Gluten Sensitivity è infatti caratterizzata da un netto e veloce miglioramento delle condizioni del paziente quando si è sottoposti a una dieta priva di glutine.

In sintesi, mentre la celiachia è una malattia autoimmune con danni evidenti all'intestino tenue in risposta al glutine, la SGNC è una condizione in cui si manifestano sintomi senza che si verifichi una reazione autoimmune o danni intestinali. Entrambe richiedono l'adozione di una dieta senza glutine per gestire i sintomi.

L’iter per effettuare uno screening completo per la diagnosi della celiachia e la gluten sensitivity prevede l’effettuazione delle seguenti analisi:

IMMUNOGLOBULINE A;

AB ANTI-TRANGLUTAMINASI - IGA;

AB ANTI-TRANGLUTAMINASI - IGG;

AB ANTI-ENDOMISIO - IGA;

AB ANTI-ENDOMISIO - IGG;

AB ANTI-GLIADINA DEAMIDATA - IGA;

AB ANTI-GLIADINA DEAMIDATA - IGG.

I vari esami per diagnosticare la celiachia e la gluten sensitivity, insieme al percorso con un nutrizionista, possono essere effettuati presso i centri USI di Roma.