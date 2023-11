Prevenzione, la chiave per una vita salutare

La salute è una risorsa preziosa che non ci si può permettere di trascurare.

Uno strumento fondamentale per preservare il proprio benessere è la prevenzione; tale concetto va oltre la semplice cura dei sintomi, concentrandosi, appunto, nel cercare di prevenire l’insorgere di patologie, promuovendo quindi uno stile di vita salutare.

Questo si traduce nell'assunzione di una serie di abitudini quotidiane che contribuiscono a evitare malattie e a promuovere il benessere generale. Adottare una dieta equilibrata, praticare regolarmente attività fisica e limitare il consumo di sostanze dannose, ad esempio, sono passi semplici, ma fondamentali, verso uno stile di vita in grado di mantenere il corpo in salute, rappresentando anche un investimento nel personale, futuro, benessere.

Se il primo fattore della prevenzione è il seguire uno stile di vita sano, l’altro aspetto cruciale consiste nell’effettuare screening periodici; le visite preventive, infatti, consentono di individuare precocemente eventuali problemi di salute, offrendo la possibilità di intervenire tempestivamente, anticipando lo sviluppo di condizioni più gravi.

La prevenzione è, quindi, un prezioso alleato nella lotta contro le malattie e migliora le possibilità di trattamento e guarigione.



Tra gli esami più importanti da effettuare periodicamente c’è la Cardio TC, che consente di ottenere una visione dettagliata dell'anatomia del cuore e dei vasi sanguigni, offrendo informazioni fondamentali per la valutazione delle condizioni cardiache; è possibile effettuarlo presso Valmontone Hospital, uno dei punti di riferimento della diagnostica per immagini nel Lazio.

Cardio TC, prezioso alleato della prevenzione

La prevenzione è fondamentale per la gestione delle malattie cardiovascolari che, in Italia, rappresentano ancora la principale causa di decesso.

La cardiopatia ischemica è spesso causata dalla stenosi di una delle arterie coronarie che irrorano il miocardio, determinando un flusso di sangue inferiore a quello necessario. Nonostante sia l’angina il sintomo principale, in presenza di stenosi coronariche i sintomi possono essere scarsi o assenti.

Per questo motivo, la Cardio TC è un prezioso strumento preventivo.





Tale metodo diagnostico ha numerosi vantaggi: consente l'analisi dettagliata delle coronarie e delle altre componenti cardiache, con una notevole sensibilità e specificità nell'individuazione delle stenosi coronariche.

Inoltre, ciò che rende particolarmente promettente l'impiego di questo metodo nella valutazione di un ampio spettro di pazienti è, soprattutto, l'alto valore predittivo negativo, ossia la sua capacità di identificare in modo affidabile i pazienti sani.

Altro aspetto positivo è il modo in cui questo esame viene eseguito: non è invasivo e, grazie alle apparecchiature presenti presso Valmontone Hospital, la dose di radiazioni a cui si viene esposti durante l’esame viene ridotta al minimo, portandole a circa 3-4 mSv.

Tale valore è inferiore a quello di una coronarografia invasiva diagnostica e molto più basso della dose assorbita durante un esame scintigrafico con Tecnezio, in grado di raggiungere i 10 mSv.



La Cardio TC si effettua sincronizzando l’acquisizione delle immagini TC con il ritmo cardiaco e iniettando il mezzo di contrasto iodato per via endovenosa.

L’acquisizione delle immagini richiede circa 10 secondi, durante i quali il paziente deve rimanere in apnea.

Ciò consente di ottenere una valutazione diagnostica delle camere cardiache, del pericardio e del miocardio.

Inoltre, attraverso specifici software è possibile estrapolare dati su alcuni aspetti della funzionalità ventricolare.

Per ottenere una panoramica soddisfacente della condizione del cuore del paziente, si effettua, anche, il Calcium Score, esame complementare alla Cardio TC.

Questo test, dall’elevata attendibilità, consente di valutare la presenza, la localizzazione e l’estensione di eventuali calcificazioni delle coronarie.

Tali informazioni sono preziose, in quanto la presenza di calcio nelle coronarie è indice di una malattia coronarica, fattore che aumenta di 28 volte la possibilità di soffrire di eventi cardiaci.

Attenzione alla salute e alle esigenze del paziente

La Cardio TC è uno dei vari servizi che offre Valmontone Hospital; attivo dal 2006, infatti, il Centro si occupa di centinaia di pazienti al mese, accompagnandoli nel proprio percorso con un'offerta sanitaria accessibile, completa e di qualità.

L’obiettivo principale perseguito consiste nel porre al centro il paziente e le relative esigenze, garantendone la dignità e offrendo, sempre, il miglior servizio possibile.

Per questo motivo, Valmontone Hospital si impegna, costantemente, nel rinnovarsi e migliorarsi, sia a livello professionale che per quanto riguarda la strumentazione impiegata.

Nell’ottica di andare incontro alle necessità dei pazienti, a tutti i livelli, il Centro eroga prestazioni sia con SSN che in regime privato (con tariffe accessibili), effettuando TAC e risonanze magnetiche servendosi di macchinari all’avanguardia.

Informazioni per prenotazioni

Valmontone Hospital offre diverse soluzioni per prenotare una visita: è, infatti, possibile inviare un'email all’indirizzo prenotazioni@valmontonehospital.it, comunicare tramite fax al numero 06 87817118 o utilizzare WhatsApp al numero 388 6551626, oppure prenotare direttamente on line al sito www.valmontonehospital.it.

Inoltre, è possibile rivolgersi allo sportello prenotazioni, aperto dalle 08.00 alle 14.00, dal lunedì al sabato, o servirsi delle Cassette Postali all’esterno della struttura, H24.