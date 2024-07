Come fronteggiare il caldo in poche semplici mosse

Lo abbiamo atteso, ma oggi non possiamo dire che non sia arrivato: il grande caldo ritorna come ogni anno e con esso tutte le accortezze e i consigli utili per fronteggiarlo nel migliore dei modi.

Ormai è risaputo chele persone anziane sono le più esposte, ma le conseguenze non esentano del tutto i più giovani. In particolar modo, le performance atletiche dei più sportivi dovranno essere calibrate e svolte in un orario più consono: le prime ore della mattina o nelle ore serali.

Caldo estivo: i consigli per affrontarlo

Come si sa, è opportuno evitare di sottoporsi al sole nelle ore più calde (dalle 13 alle 16: è in questa fascia oraria che il sole si mostra nocivo per la nostra pelle e seppur gli effetti sembrano non presentarsi nel breve periodo, ricordiamoci che sulla nostra pelle il conto potrebbe presentarsi più avanti nel tempo.

Mangiare leggero (e fresco) è un trucco sempre valido: con l’arrivo del grande caldo la nostra digestione fa più fatica, quindi è preferibile mangiare pasti più digeribili, magari con buone quantità di cibi freschi, verdura e frutta. È altresì necessario bere almeno due litri di acqua al giorno, anche in assenza della sensazione di sete: durante il periodo di grande caldo aumenta sudorazione e si verifica un abbassamento dei livelli di liquidi e dei salli minerali nel nostro corpo. Per questo motivo è molto importante ricordarsi di bere molta acqua e non attendere la sensazione di sete, che rappresenta già segnale di disidratazione.

Il problema delle gambe gonfie

Per molte ragazze e donne (ma non solo) il grande caldo si accosta facilmente alla sensazione di pesantezza e gonfiore nelle gambe. Questo dipende anche e soprattutto dal nostro sistema circolatorie e certamente seguire le buone abitudini elencate nel paragrafo precedente può essere un utile aiuto per alleviare la sensazione di pesantezza. In casistiche specifiche il consiglio di un angiologo, esperto del benessere dei nostri distretti circolatori, può aiutarci a fronteggiare il problema e in molti casi a risolverlo.

Grazie ad un esame ecografico non invasivo - ecocolordoppler dei nostri vasi sanguinei - l’angiologo può facilmente valutare il benessere della nostra circolazione ed intervenire per alleviare le spiacevoli sensazioni delle gambe gonfie.





Korian: una rete d’eccellenza per la cura e prevenzione

Ecco che per chi soffre di gambie gonfie può venire incontro un servizio professionale di alto livello: Korian, rete di poliambulatori nel Lazio, che offre ogni anno milioni di prestazioni annue, nello specifico: analisi cliniche, specialistica medica, diagnostica per immagini ad alta tecnologia, riabilitazione funzionale.

I poliambulatori Korian garantiscono un alto livello di servizi per la tutela della salute, ma anche per la prevenzione della stessa. Attraverso il Servizio Sanitario Nazionale, è possibile avere pacchetti analisi e check-up accreditati, finalizzati a identificare i fattori di rischio di malattie e a individuare patologie in stadio precoce.

Visitando il sito di Korian è possibile richiedere maggiori informazioni e contattare le diverse strutture, in modo da trovare quella più adatta al tipo di problematica. Non è mai troppo tardi per la prevenzione!