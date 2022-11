Thanksgiving a Roma: dove scoprire la tradizione americana

Il Thanksgiving è la festa per eccellenza di tutti gli americani. Estesa a tutti gli Stati per la prima volta dal Presidente George Washington nel 1789, già a metà Ottocento il Giorno del Ringraziamento era diffuso in tutto il Paese e osservato da tutti i ceti sociali. Sarà poi Abram Lincoln a fissare la data ufficiale della festa nel quarto giovedì di novembre.

Nonostante la distanza, il Thanksgiving è conosciuto in tutto il mondo e non è più raro che anche i non americani amino festeggiarlo. Nel tempo per alcune persone è diventata un’occasione di convivialità in cui gustare il famoso tacchino arrosto ripieno, piatto tipico del Ringraziamento: un animale di svariati chili che richiede almeno quattro ore di cottura, con un ripieno – solitamente – a base di pane, carote, sedano, cipolla, brodo, pancetta...

Tacchino ripieno e Black Friday a Roma

Anche in Italia, dunque, molti apprezzano questa tradizione. Specialmente nelle grandi città, dove alcuni ristoranti si stanno aprendo a questa esperienza. È il caso di Rosso, locale romano a pochi passi dal Circo Massimo, la cui ispirazione è certamente internazionale, che il 24 novembre ha organizzato una giornata a tema Thanksgiving day, in cui si potranno gustare i piatti della tradizione – cavoli con pancetta, pannocchie al burro, pecan pie, ecc. – e, soprattutto, il tacchino ripieno.

Rosso è definito come una piattaforma trasformista, non solo perché aperto tutto il giorno, ma per la sua offerta variegata, dalla colazione sino alla cena: 400 metri quadrati tra ristorante, bar, giardino e macelleria (una particolarità è costituita dal meat market, con la possibilità di acquistare tagli di carni pregiate). L’obiettivo è servire una cucina internazionale, dalle gustose carni all’offerta vegetariana, sino alla tradizione (romana e non), che comprende anche un classico come la pizza.

Al Giorno del Ringraziamento segue anche il famoso Black Friday, altra importante usanza americana – il primo si svolse nel 1924, proprio dopo il Thanksgiving day – ormai occasione per molte persone per acquistare prodotti a prezzi scontati. E proprio il 25 novembre Rosso lancia un’offerta per tutti coloro che vorranno fermarsi a mangiare: per pranzo il dolce (il ristorante ha un laboratorio di pasticceria interno) è in omaggio, mentre per la cena verrà applicato uno sconto del 20%.

Una serata dedicata anche al vino

Il 24 novembre, dalle ore 20:00, sarà l’occasione anche per una degustazione speciale: quella dedicata all’Albugnano DOC, l’alto Nebbiolo del Monferrato, con una grande selezione curata dall’Associazione vignaioli Albugnano. Rosso offre un menù degustazione (40 euro a persona) che comprende la tartarock (tartare di Prussiana), pappardella al ginepro, guancetta brasata e, per concludere, un dolce alla nocciola.

Nel cuore di una delle zone più conosciute della Capitale non manca, dunque, un luogo dal respiro internazionale in cui fermarsi a ricaricare le batterie e gustare un’ottima cucina, con l’aggiunta di novità speciali: assaporare piatti tipici della più famosa festa americana, usufruire di un’offerta imperdibile per mangiare a prezzi ridotti e scoprire ottimi vini.