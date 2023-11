Black Friday, Singles Day e Cyber Monday: date, differenze e come sfruttarli

Il Black Friday è l’evento di shopping più atteso del momento, e quest’anno sarà il prossimo 24 novembre: una giornata, e delle volte anche di più, per accaparrarsi articoli con sconti considerevoli.

Oltre al Black Friday, però, per fare acquisti e approfittare di sconti sorprendenti abbiamo altri eventi, stiamo parlando del Cyber Monday e del Singles Day: vediamoli nel dettaglio per capirne le differenze.

Black Friday 2023

Partiamo col dire che il Black Friday è originario degli Stati Uniti, e da qui è arrivato fino in Europa dove è divenuto un appuntamento importante per gli amanti dello shopping, e non solo.

Il Venerdì Nero non interessa soltanto i negozi fisici, ma anche e soprattutto gli e-commerce; tra gli articoli più acquistati vi sono sicuramente i prodotti elettronici, come smartphone e console di gioco, pc, tablet, smart tv, ma anche gli articoli di moda e i prodotti per la casa come i grandi elettrodomestici, fino ai biglietti aerei. Infatti, il Black Friday è il momento migliore per pensare a prenotare le tue prossime vacanze, visto che molte compagnie aeree metteranno a disposizioni biglietti a prezzi fenomenali.

Cyber Monday 2023

Il Cyber Monday è un termine coniato nel 2005 per descrivere il lunedì successivo al ringraziamento e al Black Friday. Il termine è usato per indicare la giornata dedicata allo shopping, in seguito al rientro a lavoro.

Quest’anno capiterà il prossimo 27 novembre 2023, e durante il cosiddetto "Lunedì Virtuale" potrai usufruire di sconti su vari prodotti, dall’elettronica agli elettrodomestici, passando per i cosmetici e i prodotti di bellezza fino ad arrivare anche all’editoria.

Singles Day 2023

Il Singles Day è semplicemente l’equivalente asiatico del Black Friday.

Quest’anno sarà l '11 novembre; ma in cosa consiste? Il Singles Day consiste in 24 ore di offerte e sconti speciali, che in alcuni casi partono anche qualche giorno prima.

Ma quando e com’è nato? Il Singles Day nasce nel 2008 dall’intuizione di Jack Ma, imprenditore e padrone del colosso cinese Alibaba, che ha avuto l’intuizione di dare vita alla controparte cinese del Black Friday, creando così un grande evento che dalla Cina è arrivato al resto del mondo.

Durante i Singles Day potrai trovare tantissime offerte su diversi e-commerce come Aliexpress, ma anche Zalando, Temu, Amazon, e molti altri ancora.

Come approfittare degli sconti del Black Friday, Cyber Monday e Singles Day

Ora che conosci tutte le giornate di sconti e offerte, come puoi prepararti al meglio a questi eventi? Ecco alcuni consigli:

innanzitutto, prepara una lista degli acquisti che vorresti fare, in modo da avere delle priorità ed evitare di fare compere inutili

che vorresti fare, in modo da avere delle priorità ed evitare di fare compere inutili iscriviti alle newsletter dei siti e brand che più ti piacciono, per essere avvertito su sconti e offerte, perché non tutte le offerte partono il giorno stabilito, in alcuni casi gli sconti possono durare un’intera settimana.

