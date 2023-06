A Ponte Milvio una storia imprenditoriale di successo

Nel cuore pulsante di Roma, a Ponte Milvio, un’impresa familiare ha saputo incarnare l'anima dell'imprenditorialità, unendo tradizione, innovazione e passione per il cibo di qualità. La storia della famiglia Gondi rappresenta, infatti, un esempio luminoso di come l'imprenditorialità possa trasformare un'idea in un successo duraturo. Guidati dalla determinazione di portare l'eccellenza culinaria nelle case delle famiglie romane, i fratelli Gondi hanno aperto la strada a una saga imprenditoriale che si è evoluta nel corso degli anni, mantenendo saldo il legame con le proprie radici e abbracciando le sfide del cambiamento.

Da una salumeria di quartiere ad un Bistrot di successo

La saga imprenditoriale della famiglia Gondi inizia nel 1959, quando i fratelli Enzo e Gino decidono di aprire la Salumeria Gondi a Vigna Stelluti. Sin da subito, l'obiettivo dei due fratelli è quello di portare l'eccellenza e la qualità dei loro prodotti nelle case delle famiglie romane. In breve tempo, la Salumeria Gondi è diventata un punto di riferimento per gli amanti del buon cibo, attirando una clientela affezionata e sempre più numerosa.



Il successo e l'apprezzamento dei clienti convincono i fratelli Gondi ad espandere la loro attività. Nel 1984, acquisiscono un negozio nel cuore di Roma, presso il Piazzale di Ponte Milvio, dando vita alla Bottega di Cose Buone, un luogo magico e accogliente dove i sapori antichi si fondono con le novità del settore enogastronomico, grazie ad una stretta collaborazione con i migliori rappresentanti del settore food & beverage e all'attenzione verso i piccoli produttori, i caseifici artigianali e le cantine vinicole locali.

Da allora, l'imprenditorialità dei Gondi ha dimostrato di essere una forza inarrestabile. La moglie di Enzo, Mimma, e i figli Luca e Daniele si sono uniti alla famiglia per portare avanti la tradizione culinaria e per guidare l'azienda verso nuove frontiere. Con un occhio attento alle tendenze del settore e una fervida passione per l'innovazione, nel 2020, hanno infatti ampliato la loro offerta diventando Gondi Family & Bistrot, una vera e propria destinazione per chiunque desideri immergersi in un'esperienza gourmet senza eguali.

Gondi Family&Bistrot

Gondi Family&Bistrot accoglie i suoi ospiti in un ambiente raffinato e dal design curato nei minimi dettagli, in pieno stile parigino.

L'offerta si è ampliata per abbracciare ogni momento della giornata: dalla colazione all'aperitivo, passando per una pausa pranzo all'insegna del gusto. I piatti sono preparati con ingredienti selezionati e di prima qualità, i taglieri di salumi e formaggi sono un tripudio di sapori, i cocktail, le birre e i vini sono scelti con cura per soddisfare anche i palati più esigenti, il caffè, artiginale, è una coccola per gli amanti di questa bevanda. L'ambiente raffinato e accogliente, insieme al personale cordiale e competente, creano un'atmosfera unica in cui gli ospiti possono rilassarsi e godersi un momento di piacere culinario.

Gondi Family&Bistrot è molto più di un semplice ristorante. È un luogo dove tradizione e innovazione si abbracciano, dove il passato si incontra con il futuro, dove ogni boccone è un'esperienza di gusto che fa vibrare le papille gustative. È un'espressione straordinaria di imprenditorialità e di dedizione a offrire un'esperienza culinaria unica nel suo genere.

Se vi trovate a Roma, Gondi Family&Bistrot è una tappa obbligata per chiunque voglia scoprire l'anima autentica della cucina italiana, reinterpretata con maestria e passione dalla famiglia Gondi.