Istruzione, crescita e formazione: una guida verso il futuro

Ci stiamo avvicinando alla fine di questo 2023. Come ogni anno, ognuno di noi si ritrova a fare un bilancio dei mesi trascorsi, per affrontare al meglio l’anno che verrà, tra buoni propositi, obiettivi e nuove sfide.

In ambito scolastico, lo scenario cambia a seconda dell’età: dagli alunni più piccoli, che cominciano il conto alla rovescia per le vacanze di Natale, agli studenti che fanno i conti con il proprio rendimento e gli eventuali miglioramenti che dovranno apportare entro la fine del primo quadrimestre, ai giovani che si apprestano a scegliere per il loro futuro.

Qualsiasi siano le circostanze, oltre all’impegno di ogni studente, risulterà fondamentale il ruolo giocato dall’istituto che lo accompagna lungo il percorso di istruzione e formazione. Nel cuore della capitale, l’Istituto Marymount di Roma guida i suoi allievi verso il futuro, dalla scuola d’infanzia fino al liceo, puntando sulle loro potenzialità e inserendoli in un ambiente stimolante tra multiculturalità e bilinguismo.



Quando i valori rappresentano un punto fermo: bilinguismo e multiculturalità

Da sempre orientato a scoprire e sviluppare la potenzialità di ogni suo studente fin dalla tenera età, l’Istituto Marymount di Roma, Con le due sedi in Via Nomentana e Via Livorno, porta avanti alcuni valori fondamentali che lo distinguono dalle scuole tradizionali.

In un percorso che inizia dalla Scuola dell’Infanzia, passa per la Scuola Primaria e Secondaria, e arriva fino al Liceo, l’istituto inserisce i propri allievi in un ambiente stimolante ed inclusivo: al centro di tutto, la multiculturalità, permessa grazie all’ammissione di studenti di diverse culture e religioni, e un programma bilingue in inglese, che offre la possibilità di conoscere, approfondire e potenziare lo studio della lingua inglese, esclusivamente con docenti madrelingua altamente qualificati.

Crescere in un mondo in continua evoluzione: un approccio contemporaneo all’insegnamento

Ulteriore distinzione dagli istituti tradizionali, un programma d’insegnamento innovativo che centra l’attenzione sull’individualità di ogni alunno e studente, con l’obiettivo di riconoscere e sviluppare le loro potenzialità e consapevolezze.

L’accurata selezione di un team di docenti altamente qualificati, consente durante l’intero percorso formativo ed educativo, di preparare ogni allievo ad accrescere le proprie competenze. L’obiettivo finale è di crescerlo come un cittadino responsabile, in grado di affrontare e di inserirsi in una società globale in continua e rapida trasformazione.

Accanto a bilinguismo, multiculturalità si inseriscono le seguenti attività: