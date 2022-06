Multiculturalità e apertura alla diversità: un approccio didattico contemporaneo

Esiste un legame strettissimo tra l’istruzione e la formazione di un individuo: è proprio durante gli anni scolastici, infatti, che i giovani acquisiscono – sia con lo studio sia attraverso il confronto con i docenti – gli strumenti culturali e le competenze che permetteranno poi loro, una volta adulti, di muoversi nel mondo.

L’educazione didattica di oggi, insomma, formerà l’uomo di domani. Vien da sé, allora, che la scelta della scuola in cui mandare i propri figli è estremamente importante, in quanto contribuirà a determinare significativamente il suo percorso di crescita.

Bilinguismo e multiculturalismo

Proprio per fornire ai suoi studenti i mezzi concettuali e culturali adeguati ad un mondo globalizzato e interconnesso, l’Istituto paritario cattolico Marymount – con doppia sede a Roma: Via Nomentana e Via Livorno – ha costruito la propria offerta formativa intorno a valori quali il rispetto della diversità e l’apertura alla multiculturalità.

Perno di questo approccio didattico è il bilinguismo italiano-inglese degli insegnamenti che accompagna gli studenti lungo tutto il percorso di studio, che va dalla scuola dell’infanzia fino alla Scuola Secondaria di II Grado.

Educazione ad una visione internazionale che si concretizza anche con iniziative più mirate, come il seminario di Political History "Filosofia Politica e Relazioni internazionali" riservato agli studenti liceali. Questo ciclo di lezioni, infatti, analizzerà l’attuale quadro geopolitico, i rapporti di forza in gioco e i possibili sviluppi futuri. Oltre a introdurli a discipline quali la filosofia politica e le relazioni internazionali, il seminario sarà per i ragazzi un’occasione di confronto e riflessione sul presente e sulla sua complessità politica e globale.

Nuove forme di didattica

Approccio didattico contemporaneo non solo nei contenuti, ma anche nella forma. L’istituto, infatti, ha fatto propri i principi della outdoor education. Lo svolgimento delle lezioni negli spazi aperti diventa un momento propedeutico per stimolare lo studente a interagire proattivamente con l’ambiente circostante e creare una connessione con esso, innescando così processi di apprendimento autonomi e relazionali.

E infine la centralità dello sport come strumento educativo, al fine di restituire agli studenti un’esperienza formativa a 360° che coinvolge, nel processo di sviluppo, sia la mente che il corpo dell’individuo.