Roma: al via il bando per la selezione di autiste e autisti

Il 2025 si prospetta un anno particolarmente intenso per Roma, dato l’avvento del Giubileo.

Tale evento rappresenterà, sicuramente, un’opportunità, ma anche una sfida: sono, infatti, previsti 35 milioni di arrivi turistici, che genereranno 105 milioni di presenze.

La Città Eterna si sta, quindi, preparando ad accogliere questo nutrito afflusso di persone nel modo migliore.

Anche ATAC si è attivata in tal senso, organizzandosi per rafforzare il proprio organico di autiste e autisti anche in occasione dell’evento.

Ecco perché ha programmato l’assunzione, entro il 2024, di 400 persone.

In questo modo, l’Azienda avrà assunto, durante il biennio 2023-2024, oltre 1000 professionisti, tra donne e uomini, nel progetto di rilancio del servizio di trasporto pubblico di Roma.

A tale scopo è stato pubblicato, sul sito ATAC, il nuovo bando, volto a selezionare i nuovi conducenti che costituiranno il bacino dal quale l'Azienda attingerà per le nuove assunzioni.

Chi può candidarsi

Per potersi candidare, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Aver compiuto i 21 anni e non aver superato i 55 (54 anni e 364 giorni).

- Essere in possesso della patente di guida di categoria D.

- Essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione Europea o, per i cittadini extra UE, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno.

- Essere in possesso di CQC Persone in corso di validità -senza limiti di Km o passeggeri.

- Aver conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado (Licenza Media). I cittadini della comunità europea dovranno presentare l’equiparazione del titolo, mentre i cittadini extracomunitari dovranno dichiarare il proprio titolo di studio (di cui, in caso di assunzione, dovranno presentare copia autenticata tradotta in lingua italiana e legalizzata con allegata dichiarazione di valore).

Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 30 aprile 2024 tramite la piattaforma dedicata.

Una società specializzata supporterà ATAC nel corso delle selezioni, occupandosi di verificare che i candidati siano in possesso dei requisiti, svolgere i test preselettivi ed i colloqui psicoattitudinali.

Sono invitati a partecipare alle selezioni anche candidati che risiedono al di fuori del territorio romano.

La campagna di assunzioni, infatti, pone al centro dell’attenzione valore e unicità della persona in quanto individuo, tenendo presente che, colei o colui che conduce un mezzo, ha la responsabilità dei passeggeri e, al contempo, quella di offrire il miglior servizio possibile nell'ambito delle sue mansioni.

Una spinta inclusiva che è ben espressa dal claim "Cerchiamo persone, non personale".