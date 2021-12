Come sarà l’auto del futuro?

Se guardiamo al futuro dell’automobile scopriamo di trovarci nel mezzo di uno dei periodi storici più innovativi: si prevede infatti che le auto cambieranno di più nei prossimi 5-10 anni rispetto agli ultimi 50. Ma in che direzione avverranno questi cambiamenti? Le nuove tecnologie muteranno il nostro modo di vivere l’esperienza della guida?

Le strade maestre dell’evoluzione

L’evoluzione tecnologica nel campo automobilistico sembra al momento puntare in tre direzioni principali: la sicurezza su strada, la diminuzione delle emissioni inquinanti e la riduzione del fattore stress alla guida. Alcuni progressi saranno legati alla maggiore diffusione delle auto elettriche, ma le maggiori innovazioni verranno dalle tecnologie di guida automatizzata e dalla connettività dell’Internet of Things, cambiamenti che sono destinati a trasformare l'intera esperienza di guida.

Ruote adattive e pneumatici intelligenti

Le ruote adattive hanno micro-compressori integrati che regolano la pressione degli pneumatici e la larghezza del cerchione in tempo reale, modificando la quantità di gomma a contatto con la strada per adattarsi al meglio alle condizioni meteo del manto stradale: la ruota viene resa più stretta e lo pneumatico più gonfio per la guida su strade lisce e asciutte, mentre la larghezza viene aumentata e la pressione ridotta per le superfici scivolose. Gli pneumatici intelligenti invece saranno capaci di fornire al guidatore informazioni in tempo reale su profondità e temperatura del battistrada. I prototipi in fase di studio utilizzano mescole di gomma elettricamente conduttive che monitorano continuamente lo pneumatico e inviano un avviso immediato se i dati rilevati non rientrano nei suoi limiti di sicurezza.

Display 3D e realtà aumentata

In questo campo trovano spazio le novità più varie e futuristiche. C’è per esempio il sistema ideato per tracciare i dintorni dell'auto: le informazioni provenienti dai sensori all'interno e all'esterno dell'auto vengono unite ai dati provenienti da Internet per mappare uno spazio virtuale 3D a 360 gradi intorno all'auto, fornendo informazioni sulla strada e su altri veicoli presenti.

Sono in fase di studio tecnologie che permetteranno la proiezione di informazioni utili alla guida sui finestrini dell'auto. Infine, i nuovi sistemi potranno connettersi ad un amico tramite Internet e mostrarlo come un avatar digitale tridimensionale all’interno dell’abitacolo, per contrastare la noia dei viaggi in solitaria.

