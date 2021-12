Falsi miti e curiosità: alla scoperta dell'auto elettrica

L’ombra dei cambiamenti climatici e i nuovi modi di vivere in città impongono un ripensamento della mobilità. La sostenibilità non è più una prospettiva, ma una scelta necessaria, come evidenziato nelle linee guida del Green Deal Europeo 2020.

L’auto elettrica è diventata oggi una vera e propria realtà. La continua ricerca e il susseguirsi di innovazioni tecnologiche hanno reso i motori elettrici la migliore alternativa a quelli tradizionali termici per comfort, sostenibilità e autonomia.

La mobilità elettrica, quindi, permette oggi di godersi ogni viaggio tra comfort, sportività e zero impatto sull’ambiente.



L’Automobile Roma Audi è una realtà molto impegnata nella diffusione della cultura dell’elettrico. La concessionaria Audi della Capitale, infatti, offre la possibilità di provare su strada gli ultimi modelli della gamma elettrica della Casa dei Quattro Anelli: Q4 e Q4 Sportback e-tron.