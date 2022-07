Una guida per la scelta del tuo stile

Diciamocelo, arredare casa non è per niente un gioco da ragazzi. Prima di iniziare a scegliere gli arredi, bisogna considerare diversi fattori, tra i quali lo spazio che si ha a disposizione, l’orientamento degli ambienti, la posizione della casa e soprattutto lo stile. Perché si sa, anche l’occhio vuole la sua parte.

E allora da dove cominciare? La prima cosa da fare per arredare casa è affidarsi a mani esperte: a chi, nel tempo, ha fatto dell’artigianalità italiana un’eccellenza.

Confalone Arredamenti è il mobilificio artigianale che, in più di 76 anni di esperienza, ha saputo condensare l’estetica e la funzionalità dell’arredamento capitolino, garantendo prodotti raffinati e duraturi nel tempo senza dimenticare il rapporto qualità-prezzo.