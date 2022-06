Arriva l’estate e la casa si riempie di colori: il nuovo volto dell’arredamento a Roma

Chi ha vissuto a Roma, durante i due anni di pandemia, alzi la mano! Chiusure forzate, lockdown e quarantene varie ed eventuali ci hanno portato, poco per volta, e diventare insofferenti verso la nostra stessa casa.

Quella casa che avevamo arredato con tanto amore, selezionando ogni singolo pezzo d’arredamento, pensando che sarebbe stata perfetta per passarci le poche ore che non trascorrevamo in ufficio, a fare shopping, nei ristoranti e tra le strade della più bella Capitale del mondo.

E invece...le ore trascorse in casa sono aumentate fino a coprire l’intera giornata, quel divano che tanto apprezzavamo è diventato una seconda pelle di cui francamente ci siamo ormai stancati, e anzi, a ben guardare, un po’ tutto ci è venuto a noia: il tavolino nero in salotto? Noia! I comodini in legno scuro in camera da letto? Noiaaaaaaa! Le vecchie poltrone in pesante velluto damascato nello studio? Noia! Noia! Noia! E ancora, tavoli, lampadari, sedie, armadi, cassettiere...tutto ormai ci sembra triste e cupo, proprio perché visto e rivisto per giorni, per settimane…

A Roma il cambiamento è nell’aria: l’arredamento si tinge dei colori dell’estate

E allora, è tempo di cambiare! In fondo, il mondo la fuori è già cambiato, liberatosi in buona parte dalle restrizioni su Green Pass e mascherine. Non resta che sentirsi un po’ più liberi anche tra le quattro mura di casa, di respirare aria nuova, di dare ai nostri sensi nuovi stimoli, di poter soddisfare anche i nostri occhi con colori, tonalità e sfumature tutte da scoprire.

Cambiare mood, dopo due anni di clausura forzata, significa dare finalmente un tocco di colore al proprio arredamento e lasciarsi alle spalle quella percezione di grigio, di scuro, di triste che ci ha avvolti poco alla volta. Significa spruzzare angoli di casa con tinte rosse, gialle, azzurre e di tutti quei colori che, non solo fanno molto estate, ma che sono in grado di regalarci la giusta allegria anche nel resto dell’anno.

Perché, è vero che oggi non siamo più chiusi in casa H24, ma è anche vero che, adesso, quando ci torniamo, sentiamo la necessità di sorridere e poter sospirare con soddisfazione tre semplici parole: “finalmente a casa!”. E, una cosa è certa, non c’è niente come una bella casa colorata per far sorridere grandi e piccini.

Una consulenza d’esperienza per configurare l’arredamento di casa

Ma torniamo ai romani e a tutti quelli desiderosi di approcciare questo post-pandemia in modalità libera e policroma, mantenendo però sempre il proprio arredamento elegante e di stile. Per loro, la soluzione ideale è affidarsi a Confalone Arredamenti, lo storico mobilificio artigianale presente sin dal 1946 sul territorio romano con ben 7 negozi. Design, altissima qualità Made in Italy e personalizzazione del prodotto sono i punti forti di Confalone.

E proprio la personalizzazione gioca un ruolo chiave nel successo di questo mobilificio tra i capitolini, perché, personalizzare, nel caso di Confalone, da un lato significa mettere a disposizione una squadra di consulenti professionali, di progettisti, architetti e commercianti, pronti a proporre e realizzare le giuste soluzioni e configurazioni d’arredo, studiate ad hoc sulle esigenze del cliente, ma dall’altro significa anche offrire una grande varietà di tessuti (100% cotone, lino purissimo, elegante velluto, pellame toscano…) e una palette di oltre 1.200 tonalità di colore tra cui poter scegliere per rendere ogni complemento d’arredo unico e originale.

Confalone Arredamento: un catalogo ricco di soluzioni di design

E allora, oggi diamo un’occhiata al catalogo di Confalone e selezioniamo per voi 5 complementi d’arredo, in grado di regalare la giusta sfumatura di novità alla vostra casa.

• Divano Letto Lipari: moltissime variazioni di colore per il tessuto in puro cotone 100% di questo divano letto, che unisce praticità e design. Se da un lato, infatti, linee morbide e arrotondate e una lavorazione dei cuscini di seduta in materiale indeformabile regalano un comfort unico, dall’altro la trasformazione in “Pronto Letto” risulta pratica e veloce, con la comoda apertura degli schienali.

• Divano Cube: massima comodità anche per il divano modello Cube, che, a dispetto del nome, risulta decisamente asimmetrico. Un design moderno e accattivante che lo rende un divano di alto livello. Ma è la scelta dei materiali a renderlo anche molto comodo e accogliente: poliuretano espanso ad alta densità per i cuscini di seduta, piuma e inserti in materiale indeformabile per quelli di schienale, rivestimenti in cotone 100%, sfoderabili e lavabili in lavatrice a 30°. Il Cube è disponibile, ovviamente, in una grande varietà di tonalità di colore, per una personalizzazione totale.

• Letto Matrimoniale Milano: lasciamo il salotto e ci spostiamo in camera da letto, dove ad accoglierci c’è un letto a due piazze dal design originale e dagli ingombri contenuti. Una testiera composta da due cuscini, una rete a doghe in legno di faggio con rinforzo centrale e un box contenitore realizzato in legno massello multistrato, regalano al prodotto non solo un design unico e particolare, ma anche un’eccellente resistenza e indeformabilità nel tempo.

• Lampadario Chandelier: dopo letti e divani ad altezza uomo, alziamo gli occhi al soffitto per ammirare un lampadario in stile vintage, ma veramente elegante, perfetto per chi ha un arredamento provenzale. Realizzato con cristalli trasparenti in vetro temperato e finiture in nickel dei copri ganci, il lampadario Chandelier è disponibile in formato small o medium. Tra luce naturale, luce gialla o luce blu, la scelta del colore è solo questione di gusti e di accostamento al resto dell’ambiente.





• Stile orientale: per respirare definitivamente aria nuova, niente di meglio che alcuni pezzi d’arrendamento in stile orientale. Quest’anno va di moda “il tibetano” e allora Confalone offre un’intera linea di complementi a tema. E giocare con i colori, in questo caso, è un gioco da ragazzi: blu, rossi, azzurri o decorati, mobili, ante e cassetti riescono a dare un tono a qualunque ambiente.

Estetica e funzionalità: il successo di un mobilificio artigianale passa anche da qui

Cinque pezzi o linee d’arredamento, tra i tanti proposti da Confalone, in grado di unire la soddisfazione di esigenze funzionali e pratiche dei complementi d’arredo, alla possibilità di appagare con essi anche i gusti estetici, unici e personali, del cliente, con eleganza e palette di colore sempre originali.

Una possibilità, questa, resa possibile proprio dall’indiscussa maestria artigiana offerta dall’azienda e dalla sua ricerca continua di innovazione industriale, entrambi elementi che, uniti sapientemente, le consentono di realizzare oggetti di design che costituiscono una vera e propria ventata di novità e di colore nelle case capitoline.