Le nuove tendenze dell’arredamento

Non è una novità: negli ultimi anni la concezione dell’ambiente domestico è cambiata (o per meglio dire, si è evoluta) andando a caratterizzarsi in maniera decisiva. Oggi, la casa è l’emanazione di chi vi ci abita a 360 gradi, non più il luogo dove dormire a fine giornata e basta. Senza dimenticare che le esigenze abitative cambiano nel corso degli anni, andando così a modificarsi e a rendere la decisione dell'arredamento sempre più stressante.

Appare quindi evidente che, nella maggior parte dei casi, quando si decide di acquistare un immobile, l’arredamento è fondamentale. Esistono soluzioni ad hoc, realizzate su misura per il proprietario o l’inquilino. Ma anche nuove opzioni in grado di concedere una forte libertà di scelta.

Tra le opzioni di arredamento previste per il proprio appartamento c’è sicuramente quella legata al noleggio di mobili. Una possibilità rivolta a chi ha bisogno di uno o più ambienti ma solo per un tempo limitato o nel caso in cui il richiedente sia un affittuario.

Arredamento a noleggio: il caso di un’azienda romana

Arredarent è un servizio all’avanguardia proposto da Linea Gaggioli, storica azienda romana nata nel 1953, che oggi ha deciso di fornire al cliente la possibilità di noleggiare letti, poltrone, scrivanie, madie e vetrine, cucine e pareti soggiorno per la propria dimora, conferendo quindi un grande senso di libertà e garantendo così una possibilità di ricambio al cliente nonché un “test” per verificare se l’arredamento scelto per la propria casa possa rivelarsi giusto o meno.

Arredarent è un nuovo modo di concepire l’arredamento ed è rivolto a tutti coloro che vogliono essere sempre al passo con le nuove tendenze e tecnologie e non vedere la propria casa diventare obsoleta anno dopo anno. All’interno del sito è possibile visualizzare alcune delle proposte di cui fa parte questa iniziativa: dai letti alle poltrone, passando per le scrivanie, madie e vetrine e pareti soggiorno. Grazie ad Arredarent, il cliente potrà non sentirsi stressato di fronte a scelte importanti come quelle dell’arredamento del proprio immobile.

Linea Gaggioli: storia di un brand epocale

La storia di Linea Gaggioli nasce nel 1953, grazie all’intuizione di Dante Gaggioli che apre nel 1953 un laboratorio artigianale nel quartiere Tor Pignattara. Vent’anni dopo il negozio viene affiancato da un negozio a Colle Prenestino e nel 1987 si ha la reale espansione dell’attività, grazie all’apertura da parte dei figli di Gaggioli di un altro negozio di 1000 mq in via Prenestina, trasformato nel 1995 nella sede centrale dell’attività.

L’azienda attraversa numerose fasi “storiche”: dall’inauguazione di rapporti con l’estero, tra cui Cina, Emirati Arabi, Francia e Stati Uniti all’investimento in energia rinnovabile con un impianto di 1000 mq di fotovoltaico, passando per l’inaugurazione del nuovo e-commerce nel 2021.

Innovazioni cui si aggiunge oggi anche l’avvento di Arredarent, servizio presentato nel 2023.

Arredarent: una soluzione anche per i b&b

Il noleggio proposto da Arredarent abbraccia ogni ambiente della casa, anche cucina e bagno. E può rivelarsi fondamentale anche per chi ha deciso di trasformare la propria abitazione in un b&b e quindi esposto a numerosi passaggi di inquilini.

Qualora si decidesse di optare per il noleggio in vista di un acquisto futuro, il contratto previsto dall’azienda varia dai 12 ai 48 mesi.