Arredare casa a Roma, l'ispirazione nasce nello showroom

Gli e-commerce durante la pandemia hanno sicuramente aiutato e possono rivelarsi ancora utili, ma senza dubbio visitare uno store fisico è qualcosa di diverso, che fornisce un valore aggiunto all’esperienza di acquisto. Quando si entra in un negozio, infatti, si possono sfruttare diversi servizi che a distanza mancano. Il primo, e più importante tra questi, è il confronto con il personale: i commessi qualificati che si prendono cura dei visitatori sono importanti per fornire quella che in gergo si chiama brand experience. Ecco perché a distinguersi sono proprio quegli store che possono garantire un’esperienza d’acquisto personalizzata.

Questo succede a maggior ragione nei negozi di arredamento: il tema si presta particolarmente a questo tipo di rapporto brand-cliente, poiché solitamente chi arreda la propria casa ha bisogno dei giusti consigli, di pareri tecnici e professionalità. Inoltre, chi acquista mobili non è quasi mai impulsivo e si prende il giusto tempo per decidere (fattore che contrasta con la filosofia del “compro tutto online”).

Il valore aggiunto della consulenza

Ma non è tutto. La consulenza di cui il cliente può beneficiare in negozio può essere determinante soprattutto sotto l’aspetto delle ultime tendenze e mode, sulle novità del settore immobiliare e degli arredamenti. Chi meglio di un esperto del settore può consigliare riguardo agli stili, sui materiali innovativi e sul gusto? Parlare con il personale di un negozio, infatti, permette al cliente di declinare le proprie esigenze abitative secondo quelle che sono le mode e le tendenze del momento.

Il ruolo degli arredatori è quindi fondamentale, poiché questa figura risponde a tutte le richieste che un cliente può avere: progettare con cura gli interni, studiare il giusto tessuto che riveste un divano, scegliere il migliore materiale per un mobile.

L'arredamento su misura a Roma

Un esempio di questa tipologia di negozio di arredamento a Roma è

Confalone, i cui sette punti vendita mettono a disposizione del visitatore figure altamente qualificate: ed esperti di mobili possono infatti aiutare il cliente nella scelta e degli spazi e dei prodotti, aiutandolo a scegliere per il meglio, riuscendo a studiare insieme tutti gli ambienti di casa.

Ogni modello del catalogo infatti può essere realizzato su misura: i consulenti e i designer del negozio sono a disposizione per dar forma ai desideri di chi deve arredare la propria casa. Per esempio, il cliente potrà avere a disposizione un architetto per progettare e realizzare la cucina dei sogni nei minimi dettagli.

Confalone arredamenti a questi aspetti aggiunge il Made in Italy, puntando sull’eccellenza e sull’artigianalità: un marchio di garanzia che dal 1946 propone design e