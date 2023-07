Prestiti personali: ecco il finanziamento istantaneo senza busta paga

Lungo il percorso verso l'ottenimento dei finanziamenti, gli italiani si scontrano da sempre con iter burocratici che sono lunghi e contorti. Le richieste di garanzie si rivelano sempre più stringenti e rendono ancora più difficile l'accesso al credito nel nostro Paese.



Spesso, questo processo diventa un vero e proprio ostacolo che impedisce di portare a compimento i propri progetti e le proprie iniziative imprenditoriali. Con una conseguenza non positiva: perdita di tempo e impossibilità di realizzare i sogni.

In questa realtà, gli utenti si trovano costantemente alla ricerca di soluzioni che siano efficaci e in grado di soddisfare le loro esigenze. Desiderano un modo smart e rapido per ottenere la liquidità desiderata, senza dover affrontare gli ostacoli che rallentano o addirittura impediscono di ottenere il finanziamento desiderato.

A correre in aiuto di coloro che sono alla ricerca di prestiti personali, ci ha pensato un’azienda leader nel settore dei servizi digitali per i pagamenti verso enti della Pubblica Amministrazione, che ha di recente lanciato un nuovo strumento della propria app, dedicato, per l’appunto, all’ottenimento di finanziamenti.



I prestiti personali a portata di clic con Easypol

Easypol, nata nel 2019 e divenuta fin da subito un punto di riferimento per quel che riguarda i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione, ha introdotto uno strumento atto a semplificare la vita finanziaria quotdiana: all’interno della propria app è possibile usufruire di un servizio per richiedere prestiti personali e finanziamenti in tempi brevissimi, abbattendo le suddette barriere burocratiche e le note difficoltà di accesso al credito che da sempre affliggono questo settore.

Grazie alla partnership strategica con la startup fintech Faire.ai e l’implementazione della sua piattaforma di data analytics nell’ecosistema Easypol, l’azienda è infatti in grado di garantire finanziamenti rapidi ai propri clienti, che potranno richiedere prestiti personali fino a 35 mila euro e ottenere il denaro entro 24/48 ore in modo semplice e senza dover presentare documenti reddituali come le buste paga.

Sfruttando i dati open banking, l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico collegati all’utilizzo di sofisticati algoritmi proprietari di machine learning, infatti, Faire.ai è in grado di valutare l’affidabilità finanziaria dei richiedenti, individuando con la massima cura i profili di rischio degli utenti e indicando le soluzioni migliori per accedere ai finanziamenti, tenendo conto delle personali storie transazionali.

Così i consumatori potranno ottenere i finanziamenti desiderati per soddisfare le proprie singole esigenze e realizzare i propri progetti direttamente tramite app web o mobile, in modo sicuro, smart e a portata di clic.

Un’iniziativa fortemente voluta dall’azienda, come sottolineato dalle parole del CEO di Easypol, Matteo Preziotti: “Siamo entusiasti di collaborare con faire.ai, un'azienda all'avanguardia nel campo del fintech, per offrire servizi di prestito innovativi e convenienti attraverso la nostra app. Questa partnership rappresenta una nuova era per EasyPol e siamo pronti a soddisfare le esigenze finanziarie dei nostri utenti in modo ancora più completo".

L’app Easypol: un alleato fintech a 360 gradi

Utilizzando la piattaforma, gli utenti possono infatti pagare in pochi secondi multe, bollettini postali, avvisi, bollo auto, utenze, tributi, tasse universitarie e, in generale, ogni tipo di pagamento nei confronti della PA, avendo a disposizione una dashboard personale nella quale controllare e categorizzare le scadenze e archiviare i versamenti già effettuati, evitando il rischio di errori o dimenticanze e senza la necessità di SPID o registrazione. Ma non solo.

Collegando le proprie carte e i propri conti correnti all’app, l’utente può gestire, monitorare e ottimizzare la propria vita finanziaria, grazie al servizio di banking, visualizzando il saldo aggregato e le spese correnti in modo semplice e chiaro, consultando l’andamento delle proprie finanze tramite grafici e diagrammi di flusso sempre aggiornati.

Con l’ultimo strumento di finanziamento messo a disposizione da Easypol, l’azienda continua a proseguire quel percorso intrapreso anni fa volto al definitivo sviluppo della digitalizzazione del settore fintech in Italia, con una visione innovativa e moderna che ha ottenuto fin da subito numeri importanti, a riprova della bontà della propria iniziativa. Dalla sua fondazione, infatti, l’app ha raggiunto quasi un milione di installazioni, con una movimentazione a livello di transazioni pari a circa 25 milioni di euro annui da parte degli utenti, la cui soddisfazione viene evidenziata dalle innumerevoli recensioni positive da parte dei clienti presenti online.

Una crescita che non è passata inosservata e che ha consentito un aumento esponenziale del fatturato e la realizzazione di grandi partnership nel settore, l’ultima delle quali, con faire.ai, ha portato alla nascita del servizio di prestiti personali smart di cui abbiamo parlato in precedenza.