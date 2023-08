Una terrazza al centro di Roma da cui godersi il tramonto sulla Città Eterna

"Ma dimmi quante volte hai visto il cielo sopra Roma e hai detto < >" è la frase che recita il murales su Monte Ciocci, famoso tanto tra i romani quanto tra i turisti che cercano un luogo dove godersi la bellezza di Roma dall'alto. 'è>

Roma e la sua meraviglia possono essere apprezzate da tantissime angolature e prospettive diverse, ognuna in grado di restituire un'emozione diversa e unica allo spettatore.

Fino al 16 settembre sarà possibile godere dei Tramonti estivi guardando tutta Roma dall'alto da una nuova prospettiva. La Terrazza Panoramica e il Vittoriano infatti, tutti i venerdì e i sabato fino al 16 settembre, rimarranno aperti fino alle 22:30.

La Terrazza panoramica, conosciuta anche come terrazza delle Quadrighe, si trova in cima al monumento a Vittorio Emanuele II, al centro di piazza Venezia e fu creata dall'architetto Giuseppe Sacconi. La si può raggiungere in pochi minuti salendo su due ascensori panoramici che dal retro del monumento portano i visitatori fino a 80 metri di altezza da dove si può godere della vista a 360 gradi su tutta la Capitale.