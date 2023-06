L’inizio della Summer Season, la stagione degli aperitivi all’aperto

Ci siamo, dopo un intero lungo anno, è finalmente arrivata. Dopo mesi di intenso lavoro, di settimane scandite da impegni, scadenze e pensieri, nonostante le piogge torrenziali di questo ultimo periodo, la stagione estiva è alle porte. Tra le temperature in aumento e le giornate sempre più lunghe, i pensieri di milioni di italiani cercano un po’ di respiro dal lavoro e, in attesa delle tanto desiderate vacanze, si proiettano sul tempo libero.

Dunque, quale miglior modo per concludere una giornata lavorativa, se non con un aperitivo in compagnia? Certamente la presenza di amici, spensieratezza e risate rappresentano già un ottimo ingrediente per la riuscita della serata, ma se la scelta del locale ricade su qualcosa di unico, accattivante e perché no, un po’ fuori dagli schemi, la cosa non può che migliorare. Soprattutto se si tratta di un locale che offre un’esperienza sensoriale completa, dove oltre al gusto si possono apprezzare l’atmosfera, la vista, il tatto e il suono. Un aperitivo in un locale così può trasformarsi in un’esperienza indimenticabile, capace di caricare le batterie e restituire energie. Senza contare che la scelta di un locale fuori dagli schemi può rappresentare un modo originale ed efficace per sorprendere amici e colleghi, rendendo l’evento ancora più memorabile. Insomma, se cerchi un modo per concludere la giornata in bellezza, l’aperitivo in un locale accattivante, fuori dagli schemi, è l’opzione ideale per trascorrere un momento di convivialità, relax e divertimento.

Non lontano da Villa Borghese, dal celebre Ponte Milvio e appena di fronte al Museo MAXXI, una location d’eccezione, dall’atmosfera molto suggestiva, è pronta ad accogliere i propri clienti per la Summer Season con l’apertura del proprio giardino. Stiamo parlando di Mediterraneo.

Molto più di un ristorante

“Definirlo ristorante sarebbe riduttivo: è uno spazio aperto a qualsiasi necessità e momento della giornata”.

Ecco come viene descritta questa grande opera architettonica dalle forme innovative e spettacolari, pensata come un grande campus per la cultura. Per la zona coperta del ristorante, è riservato un design moderno e grandi spazi dagli alti soffitti. Circondato dal verde, semplice ma al tempo stesso ricercato, con infinite luci sospese tra i tavoli a riscaldare l’atmosfera, è invece lo spazio esterno del giardino di Mediterraneo al MAXXI, che apre in questi giorni la nuova Summer Season.

Si tratta di un luogo incantevole e suggestivo situato nel cuore di Roma, pensato per un caffè, un pranzo, una cena o un cocktail in compagnia. L’alta qualità dei prodotti offerti e del servizio, la musica dal vivo e la partecipazione di special guest, permettono a Mediterraneo di distinguersi da qualsiasi ristorante e locale della zona. La presenza del Museo MAXXI, adiacente alla struttura, crea un tutt’uno tra cultura e tempo libero, per serate uniche.

Cosa offre la casa: i menu di Mediterraneo

Un menu variegato, quello proposto per la cena: da una sezione dedicata a piatti fusion, si passa ad antipasti, primi e secondi con ricette tipiche della cucina mediterranea. Il tutto da accompagnare – o da riservare per l’aperitivo – a una lista ricercata di ottimi cocktail, sia alcolici che analcolici.

Se da martedì a domenica l’invito è aperto a chiunque desideri sorseggiare un drink durante le ore in cui il sole tramonta, e viversi a pieno la suggestiva atmosfera del giardino di Mediterraneo al MAXXI, per il weekend si aggiunge una proposta interessante: il brunch.

Dalle 12.30 alle 16.00 la cucina è pronta a sfornare gustose pietanze di ogni genere, da antipasti che spaziano da gamberi in tempura, a patatine cacio e pepe alla fantastica burrata di Andria e tagliere misto, a una ricca scelta tra primi e secondi di carne.

Ad aggiungersi all’elenco, il lunch, disponibile dal martedì al venerdì. Con la possibilità di usufruire del servizio di delivery, il pranzo del ristorante Mediterraneo riserva una sorpresa: un menu esclusivo di Palmerïe Pokè, realtà romana di Pokè Lovers affermata con più di 10 store. Una combinazione di bowl gourmet a scelta tra terra e mare, e una lunga lista di pokè faranno da padrone alle pause pranzo di ogni lavoratore.

Da segnalare, la presenza di Palmerïe Pokè anche nel brunch del finesettimana.

Atmosfera per gli eventi speciali

Oltre alle serate tradizionali, il ristorante Mediterraneo offre la possibilità di riservare degli spazi per eventi privati, quali:

Meeting aziendali

Cerimonie (compleanni, lauree, matrimoni)

Presentazioni

Per ricevere ulteriori informazioni, per prenotare e scoprire da vicino la suggestiva location nel cuore della capitale, è possibile consultare il sito internet www.mediterraneorome.it.