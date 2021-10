Le 10 razze di cani più adatte ai bambini

I cani sono i migliori amici dell’uomo e soprattutto dei bambini! Allegri e giocherelloni, sono i compagni ideali per i più piccoli e instaurano con loro un rapporto profondo.

I quattro zampe assicurano un equilibrio emotivo ai bambini tanto da ridurre in molti casi stati di ansia, depressione e ira, sviluppando al contempo empatia nei loro confronti.

Inoltre, i pelosi sono molto impegnativi quindi insegnano ai piccoli l’importanza di prendersi cura e rispondere alle necessità di un cane, sviluppando così un senso di responsabilità.

Prima di decidere di accogliere un cane in casa, però, è importante capire che il pet non è un baby sitter! Il rapporto tra cane e bambino è delicato soprattutto all’inizio e la supervisione degli adulti è importante, i quattro zampe si comportano con i bambini esattamente come si comportano con i grandi. Nello stesso tempo i bambini non sanno relazionarsi nel modo corretto con i pet, spesso li vedono come un pupazzo a cui poter tirare le orecchie e la coda, tutti comportamenti che potrebbero provocare una reazione anche nel quattro zampe più buono.

Per alcuni esperti l’età adatta per accogliere un cane nella vita dei bambini è quando hanno all’incirca 10 anni perché è in questa fase che sviluppano il senso di responsabilità e il loro carattere, elementi utili per capire la razza più adatta a loro.

Se avete deciso di far entrare un cane nella vostra vita, ci sono delle razze di cani più adatte ai bambini per indole e taglia, scopriamole tutte!

1. Cavalier King Charles Spaniel

I bambini adorano i cartoni animati, se i vostri figli si sono innamorati della storia di Lilli e il vagabondo e dei loro protagonisti, allora il Cavalier King Charles Spaniel è la scelta giusta. Il peloso socievole e affettuoso, è un cane indipendente, non aggressivo, ma è molto avventuroso, quindi ha voglia di sentirsi parte del gruppo e di stare in compagnia.

2. Golden Retriever

Adatto alla vita in appartamento, questo cane è molto fedele, pur essendo tendenzialmente pigro, ama giocare e di sicuro i piccoli trascorreranno ore di allegria in sua compagnia. Protettivo e affettuoso, con i bambini instaura un rapporto speciale.

3. Beagle

Vivace, fedele e dal carattere estroverso è perfetto per le persone dinamiche e per i piccoli che sono pieni di energie. Adatto anche a chi vive in appartamento grazie alle dimensioni ridotte, sarà felice se potrà vivere in un contesto attivo che gli consentirà di muoversi e divertirsi a contatto con la natura.

4. Labrador

Il Labrador è un cane dall’indole docile e giocosa e sa adattarsi bene anche alla vita in appartamento. Di natura tende a proteggere il territorio e anche se è molto paziente, dolce e amante del gioco, riesce a farsi rispettare.

5. Pastore tedesco

Considerato spesso solo un cane da guardia, in realtà il pastore tedesco è un grande giocherellone pronto a divertirsi con i più piccoli. In grado di adeguarsi a qualsiasi situazione, sviluppa un senso di responsabilità e protezione nei confronti dei membri della sua famiglia.

6. Bracco Ungherese

Il bracco ungherese è il compagno di giochi perfetto per i bambini perché è in grado di regalare tanto affetto e lealtà. La predisposizione naturale all’empatia lo rende uno dei cani più utilizzati nella pet therapy.

7. Bordier Collie

Adora giocare e non si annoia mai, il cane ideale per i bambini o per le persone molto attive. Estremamente affettuoso è molto intelligente e ubbidiente e ha alle spalle un passato da cane per greggi. Proprio per questa sua natura deve essere assecondato e far si che esprima tutta la sua vitalità.

8. Bull Terrier

Anche se ha l’aspetto poco rassicurante, il Bull Terrier se addestrato fin da piccolo riesce a manifestare un profondo affetto e attaccamento ai bambini. Molto paziente, è adatto alla vita con bambini particolarmente vivaci, l’importante è rispettare i suoi spazi e alcune regole fondamentali.

9. Terranova

Nonostante le sue dimensioni, questo peloso è un “gigante” buono in grado di entrare subito in sintonia con i bambini. Pronto al gioco e al divertimento è adorabile e fedele, ma viste le dimensioni importanti è adatto ad una famiglia in cui i bambini sono grandicelli.

10. Barboncino

Questo cane ama la compagnia dei bambini e soprattutto trascorrere il suo tempo tra un gioco e l’altro. Sempre socievole, non è un cane aggressivo ma riesce a trasmettere ai piccoli un senso di responsabilità con atteggiamenti fermi.