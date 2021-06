“Questo matrimonio non s'ha da fare”: la celebre frase dei Promessi Sposi calza alla perfezione per Jessa Laws e Ben, moderni Renzo e Lucia che hanno vissuto un matrimonio decisamente insolito. A metterci lo zampino, anzi è proprio il caso di dire “a metterci la zampa”, non sono stati i Bravi di don Rodrigo ma una mucca che ha deciso di partorire il giorno delle loro nozze.

Un matrimonio indimenticabile

Jessa Laws, 32 anni, e il suo attuale marito Ben, 38, due allevatori australiani costretti a riprogrammare il loro matrimonio a causa della pandemia, finalmente erano pronti a coronare il sogno di una vita nella loro fattoria a Gorae, vicino a Portland, nello Stato australiano di Victoria.

Nonostante la gioia di poter finalmente andare all’altare e diventare marito e moglie, i due non sono stati presi solo dai preparativi delle nozze, ma anche dalla preoccupazione per le loro amate mucche.

La coppia, infatti sapeva che di li a pochi giorni avrebbero partorito, ma hanno affidato i bovini ad alcuni amici allevatori. Il pensiero però è rimasto fisso alla gravidanza dell’animale sia durante la cerimonia che nel corso del ricevimento ed è stato proprio in quest’ultima occasione che è successo qualcosa di imprevisto. La sposa è venuta a sapere che la mucca Fleyas Jacot Drama stava avendo delle difficoltà nel dare alla luce il suo vitellino.

Un’ostetrica speciale

Il richiamo è stato irresistibile e Jessa si è fiondata in fretta e furia verso la fattoria, dimenticando di non avere proprio l’abito adatto. I 100 invitati del ricevimento l’hanno vista sparire all’improvviso e nel vivo dei festeggiamenti ha tranquillizzato Drama che finalmente ha partorito il suo piccolo che è stato ribattezzato Olivine Rager Destiny, a conferma che la sua nascita era scritta nel destino.

E Ben? Il novello sposo era impegnato a preparare il tè per gli ospiti, ma non si è stupito della scomparsa della moglie e soprattutto del suo gesto.

Una passione che li ha sempre uniti

Le mucche sono una presenza costante nella vita di Ben e Jessa: il loro primo incontro è avvenuto in un pub ed i futuri sposini hanno iniziato a parlare per ore proprio di questi animali, un’autentica passione per entrambi. Una volta accertato che Destiny fosse in buona salute, il ricevimento è ripreso sulle note country di “Cows Around”, la canzone preferita dei coniugi Laws.

A differenza di altre spose, ogni volta che Jessa guarderà il suo vestito ricorderà sempre i 1.200 dollari spesi in tintoria per pulirlo dal fango, soldi che non si pente di aver utilizzato per questo ricordo così speciale!