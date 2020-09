Roma con il cane: cosa fare e dove mangiare

Roma offre tantissimi posti per gli amanti dei cani.

Nella Capitale c’è l’imbarazzo della scelta, per chi desidera trascorrere la giornata fuori casa in compagnia di Fido.

Tanti i locali pet friendly, come ristoranti, bistrot e, soprattutto, una vasta scelta di parchi pubblici dove divertirsi con il pet immersi nella natura.

Ecco alcuni posti da non perdere per una passeggiata a Roma con il cane.

Dove mangiare a Roma con il cane

Roma è una città d’arte e cultura, ma anche della buona cucina.

Quindi, prima di iniziare la giornata è bene conoscere tutti i locali dog friendly in città.

Per chi ama la cucina vegetariana e vegana, oppure semplicemente desidera provare nuovi gusti e sapori, c'è Il Margutta; ristorante 100% veg dove i cani sono i benvenuti, ovviamente sempre meglio tenerli al guinzaglio.

Qui i padroni troveranno pietanze gustose e tante alternative vegetariane, mentre gli amici a 4 zampe verranno accolti con ciotole di acqua e croccantini a volontà.

Visitare Roma con il cane

Dopo un pranzo o un aperitivo goloso, può iniziare il tour della Capitale.

Roma stupisce perché è visitabile in compagnia del cane, anche nelle aree monumentali; basti pensare ad esempio, che il Colosseo e il Circo Massimo sono totalmente accessibili ai cani e ai loro padroni.

Per quanto riguarda la mobilità, nella città i cani hanno accesso libero ai mezzi pubblici, a patto che siano tenuti in sicurezza ai guinzaglio, con museruola e biglietto. Inoltre, pur non essendoci uno specifico ordinamento è bene usufruire dei mezzi solo con cani di taglia medio-piccola, in quanto si potrebbero riscontrare problemi soprattutto nelle ore di punta.

Anche la metropolitana è accessibile con Fido, ma solo nella prima e nell’ultima carrozza.

Roma è un museo a cielo aperto, per cui anche visitare le piazze a piedi lascia senza parole; tra quelle più belle e suggestive troviamo Piazza San Pietro, Piazza di Spagna, Piazza Venezia e Piazza Navona, tutte accessibili con cane al seguito.

Passeggiata o corsa al parco con il cane

Roma è una città ricca di parchi e zone verdi aperte al pubblico, ideali per passeggiare o correre con il proprio cane; attività utili per tenersi e tenerlo in perfetta forma fisica.

Uno dei più belli da visitare con il cane è Villa Pamphilj, il polmone verde più grande della Capitale che, con i suoi 184 ettari, regala panorami suggestivi e tramonti mozzafiato sulla città eterna. Qui sono state realizzate due aree verdi dedicate ai cani; una è situata su via Anastasio II, mentre l’altra si trova lungo via Vitellia; l’area è recintata con la scritta “Qui gioco io”.

Villa Sciarra, tra Trastevere e Monteverde Vecchio, possiede un’intera area dedicata ai cani ben organizzata; anche Villa Ada, nel quadrante nord della Capitale, ha un'area riservata ai pet.

Sempre a Roma nord c'è Parco Petroselli, in zona Talenti, che ospita una delle più ampie aree per cani di Roma, completamente recintata.

Verso la periferia, invece, c'è Villa Gordiani, parco archeologico lungo la Prenestina, dotato di un’area verde per Fido; così come il Parco della Caffarella, dotato di ben due aree verdi, e il Parco degli Acquedotti.

Attività per cani a Roma

Dopo una passeggiata nella natura è possibile dedicarsi a qualche attività.

Dove? Presso L’Asd A Norma, uno dei centri cinofili accreditato dalla FISC nel Lazio. Qui vi è La piscina per cani sempre riscaldata alla temperatura di 28-30 °C, con acqua disinfettata con raggi ultravioletti.

Il centro, inoltre, mette a disposizione giubbotti salvagente ai cani che non hanno ancora confidenza con l’acqua.

Dormire con il cane a Roma

Chi desidera trascorrere una o più notti di relax, può optare per i tanti b&b e strutture alberghiere pet friendly a Roma.

Un esempio è l’Hotel il Quadrifoglio in zona Eur dove sono accettati i cani di piccola e media taglia, oppure l'Hotel Boomerang dove sono i benvenuti anche i cani di taglia grande, e tutti hanno libero accesso alle ciotole con acqua e cibo.

Il tuo migliore amico è un gatto? Leggi qui per utili consigli su come trascorre una giornata romana in sua compagnia.