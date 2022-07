Andare al mare con il proprio amico a 4 zampe è una bellissima esperienza, ma è necessario trovare una struttura adeguata, che disponga di tutti i servizi necessari per il padrone e per il cane. Nel Lazio non mancano le spiagge dog friendly, anzi, ce ne sono molte, non resta che scoprirle.

Le spiagge per cani nel Lazio

Per trascorrere una giornata all'insegna del relax e del divertimento, ecco le spiagge per cani vicino Roma:

Baubeach - Maccarese

Foto da Facebook @Baubeach

Baubeach è la prima spiaggia in Italia per cani liberi e felici. Si tratta di un marchio registrato da oltre vent’anni, spesso definito erroneamente "spiaggia per cani", ma che è in realtà qualcosa di estremamente esclusivo e ricco di iniziative che lo differenziano da qualsiasi altra struttura similare, per diverse ragioni. Qui i cani vengono accolti in uno spazio molto vasto, 7000mq, e viene data loro la possibilità di interagire liberi da guinzagli, di fare il bagno ad ogni ora, di socializzare, di fare uno spuntino e partecipare serenamente alle attività inventate per questa specifica dimensione (attività empatico relazionali). Baubeach si trova a Maccarese, in via Praia a Mare snc - guardando il mare a sinistra dello Stabilimento Rambla, all’inizio del Lungomare a sud dell’abitato di Maccarese.

Sabau Beach - Sabaudia

Foto dal sito www.mondocanesabaudia.it

Sabau Beach è la spiaggia per cani di Sabaudia. Un tratto di spiaggia dove è ammesso l'ingresso degli amici a quattro zampe. Si trova al km 27,5 del Lungomare di Sabaudia, nella zona di Sant'Andrea. Lo spazio è gestito a titolo gratuito dai volontari dell’associazione Mondocane Sabaudia e dispone di ombrelloni, sedie, lettini, un punto di presa per acqua potabile, ciotole, palline ed altri servizi essenziali. Al primo ingresso verrà effettuata la registrazione dei dati del cane e del suo proprietario o accompagnatore (per questo bisognerà portare i relativi documenti).

La Pineta Blu - Montalto di Castro



Foto da Facebook @lapinetablu

Lo Stabilimento Balneare La Pineta Blu Dog Beach si trova a Pescia Romana, un piccolo borgo della maremma tosco-laziale, frazione di Montalto di Castro. Offre la possibilità di affittare ombrelloni, lettini, sedie a sdraio. A disposizione degli ospiti anche doccia fredda, campo da beach volley e biliardino e, per gli amici a quattro zampe, doccia, ciotole con acqua e kit di benvenuto.

Tequila Dog Beach - Montalto di Castro

Foto da Facebook @TequilaDogBeach

Restiamo a Montalto di Castro, perché è qui, nella spiaggia delle Murelle, che si trova il Lido Tequila Dog Beach. Spiaggia di sabbia grigia, lungo litorale, dune selvagge. E' qui che gli amici a quattro zampe possono divertirsi liberamente e i padroni rilassarsi con ogni comodità a disposizione.