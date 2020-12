Regali di Natale: lo shopping last minute in compagnia di Fido

Mancano pochi giorni a Natale e come ogni anno ci siamo ridotti a fare gli acquisti all’ultimo minuto? Fortunatamente abbiamo ancora un fine settimana in cui dedicarci allo shopping, ma per farlo nel migliore dei modi dobbiamo farci accompagnare da un personal shopper d’eccezione, il nostro amico Fido, con lui di sicuro la caccia al regalo sarà più divertente.

Roma ha molte strade commerciali famose dove è possibile trovare negozi di grandi firme e quelli più economici e acquistare il regalo perfetto per ogni budget!

Il famoso Tridente comprende via Condotti, via Borgognona e via Frattina, fino ad arrivare a piazza di Spagna: sono le strade per eccellenza se vogliamo stupire un nostro caro con un regalo delle grandi marche.

Una volta setacciati i negozi del Tridente, possiamo fare un salto a via del Corso, un chilometro e mezzo di negozi adatti a tutte le tasche, ma non meno belli. Percorrendo il corso, si arriva fino a Galleria Alberto Sordi tra grandi marchi e negozi più accessibili, impossibile non trovare il regalo perfetto!

Se abbiamo un amico o un parente amante del vintage, allora dobbiamo andare a via del Boschetto, strada principale del quartiere Monti, tra capi alla moda e botteghe artigianali il regalo sarà assicurato!

Non vogliamo rinunciare ai negozi e alle boutique alla moda, ma evitare il caos del centro storico? Possiamo andare a viale Guglielmo Marconi, una delle strade principali del quartiere Portuense, oppure in via Tuscolana perfetta per lo shopping low coast.

Dopo un tour in città tra un negozio e l’altro, è arrivato il momento di ritagliarci del tempo e pensare al regalo per il nostro pet. Grazie agli store Arcaplanet, trovare il dono giusto da fare a Fido sarà semplice e divertente e guardare la felicità nei suoi occhi sarà impagabile!