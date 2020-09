Gita fuori porta con il gatto: cosa fare e cosa vedere a Roma

Roma offre tantissimi posti per chi ama gli animali; non solo parchi e giardini pubblici, ma anche diversi locali dove trascorrere del tempo in compagnia del proprio pet.

Per tutti coloro che amano spostarsi in compagnia del proprio gatto, ecco una lista dei posti cat-friendly di Roma, dove poter entrare in compagnia del proprio animale senza timore di sentirsi dire: “ci dispiace ma il suo gatto non può entrare”.

Un consiglio, prima di organizzare una gita, è assicurarsi che il proprio gatto ami stare fuori casa, viaggiare nel trasportino, passeggiare stando al guinzaglio e socializzare con gli altri animali.

Hotel e B&B pet friendly a Roma

Programmare una gita con il proprio pet non è semplice, soprattutto quando arriva il momento di cercare una struttura alberghiera pet-friendly.

Se si sta organizzando una gita a Roma con il proprio gatto, è importante selezionare un albergo dove gli animali siano ben accetti, come fare? Il segreto è giocare d’anticipo e non farsi trovare impreparati, per non ricevere spiacevoli sorprese al momento dell’arrivo.

Quindi, il consiglio è quello di munirsi di tanta pazienza, selezionare e contattare tutti gli alberghi pet friendly di Roma. Ecco un elenco di B&B, casa vacanze e hotel nella Capitale:

Hotel Pulitzer : in zona Marconi, un albergo a 4 stelle dove gli animali sono ben accetti, tanto che ha come mascotte un bellissimo cocker bianco e nero. Qui gli animali sono i benvenuti, possono dormire in stanza con il proprio padrone e hanno anche un kit di cortesia.

: in zona Marconi, un albergo a 4 stelle dove gli animali sono ben accetti, tanto che ha come mascotte un bellissimo cocker bianco e nero. Qui gli animali sono i benvenuti, possono dormire in stanza con il proprio padrone e hanno anche un kit di cortesia. Casa Vacanze La Signorina : offre anche il welcome food kit sia per gli umani sia per gli animali.

: offre anche il welcome food kit sia per gli umani sia per gli animali. Hotel Labelle : è perfetto per chi cerca una soluzione comoda per visitare il centro storico, perché è situato in via Cavour, a due passi dal Colosseo; in più, l’hotel offre cucce e ciotole per gli amici a quattro zampe.

: è perfetto per chi cerca una soluzione comoda per visitare il centro storico, perché è situato in via Cavour, a due passi dal Colosseo; in più, l’hotel offre cucce e ciotole per gli amici a quattro zampe. Aurelia Garden Gold: per chi cerca un B&B dotato di tutti i comfort sia per il padrone sia per il gatto; la struttura offre camere ampie e accoglienti per padroni e animali al seguito; in più, sono a disposizione degli ospiti a 4 zampe anche coperte, cuscini, cibo, ciotole e accessori, cucce, servizio veterinario e toelettatura in caso di necessità

Dove mangiare a Roma con il proprio gatto

Dopo una bella dormita rigenerante e rilassante, è ora della colazione... o, perché no, di un goloso aperitivo.

A Roma trovare locali, come bistrot e ristoranti, pet friendly può sembrare un’impresa davvero ardua, ma nel cuore pulsante della Capitale, precisamente tra i quartieri di Garbatella e Ostiene, è situato il Romeow Cat Bistrot.

Di cosa si tratta? E' un vero e proprio Cat Bistrot che prende ispirazione dai Cat Cafè giapponesi; aperto sin dalla mattina, il Romeow Bistrot è il luogo ideale dove poter gustare del buon cibo vegano, dalla colazione alla cena, in compagnia del proprio gatto.

Dove passeggiare con il gatto a Roma

Roma è una città ricca di parchi dove passeggiare con il proprio pet; e dopo del buon cibo, la camminata nel verde è quasi d'obbligo!

Tra i parchi pubblici più belli, da non perdere c’è Villa Pamphilj, ossia il polmone verde più grande della Capitale che, con i suoi 184 ettari, regala panorami suggestivi e tramonti mozzafiato sulla città eterna.

Per un giro in centro con il proprio gatto, invece, una tappa obbligatoria è Villa Borghese: il luogo ideale dove poter fare lunghe camminate tra natura e città, ovviamente tenendo il pet sempre al sicuro con il guinzaglio o il collare.

Pronto per visitare Roma con il tuo pet? Leggi qualche piccola semplice regola su come assicurarti che la gita avvenga in sicurezza e prepara un kit a prova di gatto.