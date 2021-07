Le razze di gatti che soffrono il caldo

Quando arriva l’estate e le temperature aumentano, anche i nostri amici a 4 zampe hanno bisogno di maggiori attenzioni, in modo da riuscire a sopportare l’afa e il caldo eccessivo.

C’è da dire che sia i gatti sia i cani vivono il caldo in modo differente rispetto agli esseri umani, basti pensare, infatti, che non sudano come noi e non riescono a disperdere il calore corporeo.

Per quanto riguarda i felini, vi sono diverse razze che mal sopportano le temperature elevate.

I gatti che soffrono il caldo

La prima cosa da sottolineare è che per aiutare un pet a sopportare le temperature più afose, si possono seguire vari accorgimenti; ad esempio, è buona abitudine offrire spesso al gatto la ciotola con acqua fresca, che sia facilmente accessibile, oppure in caso di passeggiata è meglio uscire durante le ore più fresche e meno afose.

L’afa è una grande nemica dei nostri animali domestici, che può causare difficoltà respiratorie, affanno, spasmi muscolari e, addirittura, perdita di conoscenza.

I pet che patiscono di più il caldo sono, ovviamente, quelli con il pelo lungo che hanno bisogno di maggiori cure e attenzioni in questo periodo dell’anno.

Ecco le razze che soffrono maggiormente il caldo: