"Soldi per i botti? Comprate scatolette per cani e gatti meno fortunati". L'appello di Enzo Salvi

"Volevo approfittare di questo video per invitare a risparmiare i soldi per i botti", così Enzo Salvi esordisce in un video pubblicato poco fa sui social.

L'appello di Enzo Salvi

L'attore e comico romano, amico degli animali e da anni schierato in campagne a loro difese ha detto la sua sui botti di Capodanno. "In questo periodo di grande crisi - ha proseguito sui social Salvi - perché spendere i soldi per i botti? Fate una bella cosa, per risparmiare acquistate delle scatolette di cibo per cani e gatti meno fortunati. Sicuramente compirete un gesto di grande cuore e soprattutto farete più rumore di uno stupido botto".

Questo l'appello che Enzo Salvi ha voluto condividere sui social in compagnia dei suoi due cani: "Ve lo dice uno che ama i cani, sono i nostri angeli, non fategli del male".