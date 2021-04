Cani da adottare a Roma: tutti i pet in cerca di casa

La primavera è nel pieno splendore, le giornate si allungano e il sole splende alto. Le temperature miti sono le protagoniste di queste giornate, e sempre di più cresce la voglia di trascorrere il tempo libero all'aria aperta, in mezzo alla natura, e ancora meglio se in compagnia di Fido.

Quindi, se stai pensando di adottare un cane per portare una ventata di allegria e amore nella tua casa sei nel posto giusto, perché oggi vogliamo farti conoscere tutti i pet di Amici con la coda tanto desiderosi di entrare a far parte di una nuova famiglia.

Peppa

Peppa è una cagnolona di taglia grande, di circa 5 anni. E' dolcissima con le persone, ed è adottabile in tutto il centro nord d'italia. Verrà affidata microchippata, spulciata, sverminata, vaccinata, sterilizzata e negativa alla Leishmaniosi.

Vittorino

Vittorino è un segugio di circa 3 anni di taglia media. Va al guinzaglio, è molto dolce e buono, ha un carattere adorabile e va d'accordo con i suoi simili.

Linda

Linda è una cagnolona derivato dogo argentino di circa 10 anni, taglia grande. È adottabile in tutto il centro nord d'Italia, verrà affidata microchippata, spulciata, sverminata, vaccinata, sterilizzata e negativa alla Leishmaniosi.

Amici con la coda

Le volontarie dell’associazione Amici con la coda, capitanante da Monica Iacomini, hanno a cuore i loro ospiti, ma anche chi decide di condividere la sua vita circondato dall’allegria e dall’affetto di cani e gatti.

Attente al benessere e alla salute dei pelosi, le volontarie portano personalmente i pet alle loro nuove famiglie per farli viaggiare comodamente e in totale sicurezza su un mezzo omologato per il trasporto di animali.

Inoltre, tutte le accompagnatrici, in caso di necessità, possono offrire le cure necessarie ai pelosi, perché dotate di un patentino per poterli assistere durante il trasferimento.

Entrare in contatto con Amici con la coda e avere maggiori informazioni è semplice, basta chiamare il numero 338.5923120, visitare il sito web o il profilo Facebook.