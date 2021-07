Caldo e animali domestici: tutti i consigli per aiutare i nostri amici pelosi a sopravvivere all’afa

Anche i pet soffrono il caldo, ma in modo diverso rispetto agli amici umani. Ecco tutti i consigli per farli stare al fresco e al sicuro

E’arrivata l’estate e le giornate roventi sono spesso difficili da sopportare, anche per i nostri amici a 4 zampe.

Anche se non sudano dalla pelle, come gli esseri umani, i pet soffrono il caldo e l’afa; per tale ragione è fondamentale sapere come fare per farli sentire meglio anche durante le giornate di sole rovente.

Come proteggere i pet dal caldo: tutti i consigli più utili

Noi esseri umani non siamo gli unici a mal sopportare il caldo, anche i gatti e i cani soffrono durante le giornate di afa. Il motivo? Questi pet hanno una minore capacità di termoregolazione e, di conseguenza, sono più soggetti a colpi di calore.

Per scongiurare ciò, è importante conoscere i sintomi come:

respiro affaticato

affanno

spossatezza

In tal caso è necessario recarsi tempestivamente presso il proprio veterinario di riferimento che saprà consigliarti come intervenire.

Ma cosa fare per aiutare il pet a sopportare le giornate più calorose?